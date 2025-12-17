Language
    यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में अब तक 18 की मौत, अभी तक सिर्फ तीन की हो पाई पहचान

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। दुर्घटना में सात बसें और एक कार जलकर खाक हो गईं।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह वाहनों की भिड़ंत में लगी आग में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इसमें अभी तक तीन की ही पहचान हो पाई है। बाकी 18 मृतकों के डीएनए के सैंपल लिए गए हैं। इस हादसे में सात बसें और एक कार जलकर खाक हो गई थी।

    मंगलवार तक 13 लोगों के मरने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की थी, लेकिन घटनास्थल से 18 बाडी बैग में अवशेष पोस्टमार्टम हाउस पर लाए गए थे। जिला प्रशासन ने बुधवार को 18 मौतों की पुष्टि की है। 15 श‌व पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर रखे हैं। डीएम सीपी सिंह ने बताया कि 18 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है।