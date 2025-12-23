यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: चार शव स्वजनों को सौंपे, DNA से हुई नौ मृतकों की पहचान

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 पर 16 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में मारे गए 19 लोगों में नौ यात्रियों के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सोमवार देर रात मिल गई। इनमें चार स्वजन के स्वजन को शव सिपुर्द कर दिए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चार की हो सकी थी हादसे के बाद पहचान सड़क हादसे में 19 मृतकों में चार की पहचान उसी दिन हो गई थी। बाकी 15 शव की पहचान नहीं हो पाई थी। शव काफी बुरी तरह जले होने के कारण शव पहचानना मुश्किल हो गया। इनके डीएनए जांच के लिए सैंपल आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इनमें 10 सैंपल की रिपोर्ट देर रात मिल गई। इन दस सैंपल में नौ शव की ही रिपोर्ट थी।

अब तक नौ मृतकों की डीएनए से पहचान एक शव के दो अलग-अलग हिस्से अलग-अलग बैग में थे। इनका अलग-अलग सैंपल भेजा गया था। जिनकी रिपोर्ट आ गई है, उनका शव लेने के लिए उनके स्वजन को सूचना दी गई है।