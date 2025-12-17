यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: घायलों के रीढ़ की हड्डी और सिर में चोटें, एक 40 फीसदी जला

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के घायलों को मंगलवार सुबह एसएन इमरजेंसी में भर्ती किया गया। घायलों के सिर, रीढ़ की हड्डी, सीने और पैर में चोट है। वहीं, 40 फीसदी जलने पर एक मरीज को भर्ती किया गया है। सात मरीजों की हालत गंभीर है। इलाज के लिए डाक्टरों की टीम तैनात की गई है।

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के 14 घायल एसएन इमरजेंसी में भर्ती



यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के घायलों को सुबह पांच बजे एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। घायलों का कहना है कि अधिकांश लोग नींद में थे इसलिए कुछ पता नहीं चला। सीएमओ डा. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 45 वर्ष के अवधेश और 45 वर्ष के सर्वेंद्र, 45 वर्ष की नसीमा, के सिर के साथ कई जगह चोट लगी है। 35 वर्ष के अमरनाथ, 50 वर्ष के उस्मान, 21 वर्ष की अपराजिता के सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट है। 47 वर्ष की शिखा के कई चोट आई हैं, 47 वर्ष के शिव नारायण, 53 वर्ष के राम अवध के सीने में चोट लगी है। 40 वर्ष के भूपेंद्र के पैर में चोट है। 26 वर्ष के अनिल, 41 वर्ष के राम कृपाल, 30 वर्ष के नरेंद्र की रीढ़ की हड्डी में चोट है। जबकि 40 वर्ष के देवराज 40 प्रतिशत जले हुए हैं।