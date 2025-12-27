Language
    कुंजगलियां और सड़कें जाम, न्यू ईयर से पहले वृंदावन के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:17 AM (IST)

    वृंदावन में साल के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे सभी मंदिर और गलियां जाम हो गई हैं। बांकेबिहारी मंदिर सहित राधावल्लभ, नि ...और पढ़ें

    वृंदावन की गलियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। वर्ष के अंतिम दिनों में आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से वृंदावन की गलियां तक जाम हैं। मंदिरों के अंदर से लेकर बाहर तक हालात बिगड़ रहे हैं। बांकेबिहारी ही नहीं शहर के सभी मंदिरों में भीड़ से व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। मंदिरों के आसपास का इलाका हो या फिर कुंजगलियां और मुख्य सड़कें हर ओर श्रद्धालु मंदिरों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में भी उमड़ रही भीड़

    वर्ष के अंतिम दिनों को विदाई और नए वर्ष का ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन कर शुरुआत करने की इच्छा केर पूरे देश से लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंदिर के एंट्री पाइंट विद्यापीठ व जुगलघाट से मंदिर तक भीड़ का दबाव बना है। कहीं भी कदम रखने को जगह नहीं मिल रही। उधर, राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में सुबह छह बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो रही है।

    सुबह से शाम तक स्थिति खराब, मुख्य सड़कों पर भी निकलना मुश्किल

    निधिवन राज मंदिर, राधादामोदर मंदिर, राधारमण मंदिर आसपास होने के कारण मंदिर आने वाले रास्तों पर सुबह से शाम तक भीड़ का दबाव ऐसा कि बाजार में निकलना मुश्किल हो रहा है। कुंजगलियों से होकर जाने वाले इन मंदिरों के रास्तों में बुजुर्ग, महिला श्रद्धालु तो भीड़ से बचने के लिए दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

