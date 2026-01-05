UP Weather Today: आगरा में घना कोहरा, यूपी में कड़ाके की ठंड पर IMD का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में अगले दो-तीनों तक सर्दी में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कोहरे की तीव्रता में कमी आएगी। बहुत घने व घने कोहरे वाले जिलों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि अधिकतर जिलों में रात ही नहीं दिन में भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन गलन बनी रहेगी। हालांकि आगरा में सोमवार सुबह घना काेहरा छाया रहा। दृश्यता शून्य रही। सूर्योदय पर ताजमहल आने वाले सैलानियों को डायना बैंच से ताज नहीं दिखा।

बहुत घने व घने कोहरे वाले जिलों की संख्या में आएगी कमी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर, संत रविदास नगर एवं आसपास के इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। इनके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भी घना कुहासा पड़ सकता है। इससे दृश्यता में कमी आ सकती है।

धूप निकल सकती है, ठंड में अभी कमी आने के आसार नहीं रविवार को आगरा और कानपुर में दृश्यता शून्य रही। फतेहगढ़, अयोध्या और लखनऊ के कई हिस्सों में दृश्यता 50 मीटर तक रही। सोमवार को बहुत घने कोहरे वाले जिलों में विशेषकर रात के समय दृश्यता 50 से 80 मीटर तक रह सकती है। डा. सिंह ने बताया कि प्रदेश में गलन बनी हुई है। इसके कारण अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।