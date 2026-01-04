Himachal Weather: हिमाचल में 17 स्थानों पर पारा 5 डिग्री से नीचे, कांगड़ा एयरपोर्ट प्रभावित; जानें कैसा रहेगा मौसम

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया। कांगड़ा शहर, शाहपुर, रूगल व रैत आदि स्थानों पर सर्दियों में पहली बार कोहरा छाया। यहां पर सबसे कम दृश्यता कांगड़ा में लगभग 50 मीटर रही। वहीं मौसम अनुकूल न होने से शनिवार को गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक भी विमान नहीं आया। दो विमान इंडिगो और दो ही स्पाइसजेट के दिल्ली से नहीं आ सके। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मंडी, सिरमौर, ऊना और बिलासपुर के निचले स्थानों में भी कोहरा रहा।शनिवार सुबह रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा व कुंजुम दर्रों में हिमपात हुआ। लाहुल स्पीति, शिमला और मनाली में बादल छाए। कई स्थानों पर शुक्रवार को लगभग 12 बजे धूप निकली।

प्रदेश में इन दिनों कड़ाके17 स्थानों पर पांच डिग्री सेल्सियस से कम रहा न्यूनतम तापमान प्रदेश मेंकी ठंड पड़ रही है और 17 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम रहा। यही नहीं अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।