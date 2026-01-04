Himachal Weather: हिमाचल में 17 स्थानों पर पारा 5 डिग्री से नीचे, कांगड़ा एयरपोर्ट प्रभावित; जानें कैसा रहेगा मौसम
हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे कांगड़ा हवाई अड्डे पर कोई विमान नहीं उतर सका। इंडिगो और स्पाइसजेट की दिल्ली से ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया। कांगड़ा शहर, शाहपुर, रूगल व रैत आदि स्थानों पर सर्दियों में पहली बार कोहरा छाया। यहां पर सबसे कम दृश्यता कांगड़ा में लगभग 50 मीटर रही।
वहीं मौसम अनुकूल न होने से शनिवार को गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक भी विमान नहीं आया। दो विमान इंडिगो और दो ही स्पाइसजेट के दिल्ली से नहीं आ सके। इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मंडी, सिरमौर, ऊना और बिलासपुर के निचले स्थानों में भी कोहरा रहा।शनिवार सुबह रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा व कुंजुम दर्रों में हिमपात हुआ। लाहुल स्पीति, शिमला और मनाली में बादल छाए। कई स्थानों पर शुक्रवार को लगभग 12 बजे धूप निकली।
प्रदेश में इन दिनों कड़ाके17 स्थानों पर पांच डिग्री सेल्सियस से कम रहा न्यूनतम तापमान प्रदेश मेंकी ठंड पड़ रही है और 17 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम रहा। यही नहीं अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।
सबसे अधिक गिरावट 7.9 डिग्री सेल्सियस की कुकुमसेरी, कांगड़ा में 6.7, बजौरा में 6.2 और भुंतर में सात डिग्री की आई है।मौसम विभाग ने छह जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। सात जनवरी तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में शर्मशाला में 4.4, मंडी में 2.5 और मनाली में 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।