UP: चुनाव में अगड़ा बनने को भाजपा का भी पिछड़े पर ही दांव, सेंधमारी करना बड़ी चुनौती

अजय जायसवाल, जागरण, लखनऊः वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट-ट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी भाजपा ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज पर ही दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, चुनाव में अगड़ा बनने के लिए उनकी नजर भी पिछड़े समाज के वोट बैंक पर ही है। इसीलिए दोनों पार्टियों ने भी पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप रखी है।

राज्य में लगभग 44 प्रतिशत पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक यादव बिरादरी के बाद कुर्मी और मौर्य समाज की आबादी मानी जाती है। यही बड़ा कारण है कि भाजपा ने विधानसभा और पंचायत चुनाव में उतरने से पहले पिछड़ों में कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को पार्टी की कमान सौंपी है।

वर्ष 2017 के चुनावी कुरुक्षेत्र में पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष रहते हुए भाजपा गठबंधन ने 325 सीटें जीतकर प्रदेश में इतिहास रचा था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की कमान पिछड़े वर्ग के स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में थी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी जातीय संतुलन पर ही टिकी है। चुनाव में ओबीसी जातियों की निर्णायक भूमिका रहती है। उसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता तक पहुंचने में सफलता मिलती है जो अपने बेस वोट बैंक के साथ ही ओबीसी समाज को सर्वाधिक साधने में कामयाब रहती है। तकरीबन 44 प्रतिशत आबादी वाली 79 ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा 10 से 12 प्रतिशत तक हिस्सेदारी यादव समाज की मानी जाती है।