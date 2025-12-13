UP BJP President Election: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का नाम आज हाे जाएगा फाइनल, प्रत्याशी करेंगे नामांकन
UP BJP President Election In Lucknow: उम्मीद एक ही नेता के नामांकन करने की हो रही है। रेस में सबसे आगे केंद्रीय मंत्री व सात बार के सांसद पंकज चौधरी च ...और पढ़ें
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन शनिवार को होगा। भाजपा उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है।
प्रदेश मुख्यालय में नामांकन दोपहर दो बजे से तीन बजे के बीच होगा। शाम तक नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी का समय है। उम्मीद एक ही नेता के नामांकन करने की हो रही है। रेस में सबसे आगे केंद्रीय मंत्री व सात बार के सांसद पंकज चौधरी चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की औपचारिक घोषणा रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी व मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की उपस्थिति में शनिवार काे नामांकन होगा। इन दोनों वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की लखनऊ में मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि नये अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के साथ ही होगा।
