UP: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद दिसंबर में ही योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के आसार

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रविवार काे चुनाव होने के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल के भी आसार हैं। दिसंबर में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार हैं। खरमास के बीच 31 दिसंबर से पहले ही फेरबदल हो सकता है। मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। एक दो राज्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। यह बदलाव विधानसभा चुनाव 2027 के नजरिए से जातीय व क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए होगा।

माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ भाजपा बल्कि उसके सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों की मानें तो राज्य को नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। इस रेस में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। इसके साथ ही साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह को भी सरकार में बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है।

छह नए लोगाें काे शामिल करने की गुंजाइश

मंत्रिमंडल में छह नए लोगाें काे शामिल करने की गुंजाइश है। यूपी सरकार में अभी 54 मंत्री हैं और कुल 60 बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में समाजवादी पार्टी के बागियों को भी जगह मिल सकती है। दाे से तीन बागी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सपा के बागियों की बात करें तो पूजा पाल, मनोज पांडेय के मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही महेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ भाजपा बल्कि राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल से भी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं।