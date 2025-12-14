Pankaj Chaudhary: भाजपा उत्तर प्रदेश के नए चाैधरी बने पंकज, 17वें अध्यक्ष आज संभाल लेंगे अपना कार्यभार

राज्य ब्यूराे, जगरण, लखनऊः केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और महाराजगंज से सातवीं बार लाेकसभा के सदस्य पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। शनिवार काे उनके खिलाफ किसी अध्यक्ष पद पर किसी ने भी नामांकन नहीं किया था। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने उप्र भाजपा के 17वें अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष पंकज चाैधरी के नाम की घाेषणा की। इसके बाद पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और भूपेन्द्र चौधरी और पंकज चौधरी की कुर्सी बदली।1980 में भाजपा उत्तर प्रदेश का गठन हाेने के बाद पंकज चाैधरी 17वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों की भी घोषणा की गई।

पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों के निर्वाचन की भी घोषणा की। इनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, डा. रमापति राम त्रिपाठी, महेंद्र नाथ पांडेय, स्वतंत्र देव सिंह आदि प्रमुख नेता शामिल। राष्ट्रीय परिषद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है।