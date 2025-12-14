UP: भाजपा के राज में गाेरखपुर उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल पावर सेंटर, मिली प्रदेश सरकर और संगठन की कमान

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊः नरेन्द्र माेदी सरकार मेंं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हाेने के बाद से ही गाेरखपुर जिले का ओहदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बढ़ गया है। गोरखपुर अब सत्ता के बाद प्रदेश भाजपा संगठन का भी केंद्र बन गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंकज चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा के सियासत में पूर्वांचल का दखल बढ़ गया है। खास तौर से गोरखपुर क्षेत्र सत्ता के बाद अब संगठन का भी केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के पास सरकार की कमान पहले से है जबकि अब प्रदेश संगठन के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पंकज चाैधरी भी गोरखपुर के ही हैं। इस बात का यकीन किसी को नहीं था कि गोरखपुर इतने अधिक पावर से सुसज्जित हो जायेगा।