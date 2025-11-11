डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की।

