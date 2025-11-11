Language
    Delhi Blast: लखनऊ में ATS और J&K पुलिस की छापामारी, आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड से कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में मंगलवार को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में एक महिला डॉक्टर के घर पर छापा मारा, जिसका संबंध फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से है।  गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन को भी गिरफ्तार जा चुका है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की।

    यह कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ की रहने वाली शाहीन को एक दिन पहले फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था।

    दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन शाहिद का हाथ है। मकान मालिक का नाम डॉक्टर परवेज अंसारी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास उसकी गाड़ी में लगा मिला है।

    सहारनपुर में बीते दिनों गिरफ्तार हुआ था डॉ. आदिल

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते दिनों एक गिरोह का खुलासा किया था, जिसमें सहारनपुर निवासी डॉ. आदिल को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर डॉ. मुज्म्मिल को पकड़ा गया था।

    जांच में सामने आया कि यह कार मुज्म्मिल की गर्लफ्रेंड, लालबाग निवासी डॉ. शाहीन शाहिद के नाम पर पंजीकृत है। मंगलवार को एटीएस की टीम लखनऊ में शाहीन शाहिद के पुस्तैनी मकान में छापा मारने पहुंची है।

    दिल्ली में लाल किला के पास हुआ था ब्लास्ट

    सोमवार शाम राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आइ-20 कार में विस्फोट हो गया था। इसके चपेट में आने से आसपास से गुजरने वाली छह गाडि़यों के परखच्चे उड़ गए और 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

    विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई। 19 घायलों को लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल कश्मीरी गेट स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती है। 

    2011 में हाई कोर्ट की पार्किंग में हुआ था धमाका

    राजधानी में 14 वर्ष पहले हाई कोर्ट की पार्किंग में धमाका हुआ था। सोमवार शाम करीब 6.52 बजे आइ-20 कार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल किला के सामने से दरियागंज की तरफ आ रही थी। लाल बत्ती पर कार जैसे ही रुकी, तभी धमाका हो गया।

    कार आग का गोला बनकर कई मीटर ऊपर हवा में उछलते हुए नीचे गिरी। धमाके की आवाज चार किमी दूर तक सुनी गई। आइ 20 में सवार तीन लोगों समेत कई कारों, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन समेत पैदल चलने वाले लोग धमाके की चपेट में आ गए। आठ से नौ लोगों के चिथड़े उड़ गए। 

