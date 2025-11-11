Delhi Blast: उमर की लाश की पहचान के लिए मां का होगा DNA टेस्ट, गाड़ी में धमाके के समय उड़ गए थे चिथड़े
दिल्ली के लाल किले के सामने एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध उमर गाड़ी चला रहा था और विस्फोट में मारा गया। उसकी पहचान के लिए मां का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के सामने एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसे संदिग्ध उमर चला रहा था। इस तरह ब्लास्ट में डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया। हालांकि, अभी तक उसके शव की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके लिए उमर की मां को पुलिस डीएनए टेस्ट के लिए ले गई है।
अधिकारियों ने कहा कि हम विस्फोट के स्थान पर पाए गए भागों के साथ मिलान करने के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के लिए संदिग्ध की मां को ले गए हैं। उमर नबी कथित तौर पर हुंडई आई-20 कार चला रहा था। इसी कार का इस्तेमाल अटैक के लिए किया गया था।
बता दें कि उमर कश्मीर के पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला है। संदिग्ध के दो भाई अपनी मां के साथ अस्पताल गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जो लोग कार बिक्री में शामिल थे। उनसे पूछताछ जारी है।
क्या बोलीं बहन मुजम्मिला?
वहीं, डॉ. उमर मोहम्मद की बहन मुज़म्मिला अख्तर ने कहा कि वह पिछले दो सालों से फरीदाबाद में रह रहा था और क्रिकेट का बहुत शौकीन था। वह उस तरह का इंसान नहीं था। उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। हमने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया।
