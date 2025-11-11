Delhi Blast: उमर की लाश की पहचान के लिए मां का होगा DNA टेस्ट, गाड़ी में धमाके के समय उड़ गए थे चिथड़े

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के सामने एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसे संदिग्ध उमर चला रहा था। इस तरह ब्लास्ट में डॉक्टर उमर नबी भी मारा गया। हालांकि, अभी तक उसके शव की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके लिए उमर की मां को पुलिस डीएनए टेस्ट के लिए ले गई है।

अधिकारियों ने कहा कि हम विस्फोट के स्थान पर पाए गए भागों के साथ मिलान करने के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के लिए संदिग्ध की मां को ले गए हैं। उमर नबी कथित तौर पर हुंडई आई-20 कार चला रहा था। इसी कार का इस्तेमाल अटैक के लिए किया गया था।

बता दें कि उमर कश्मीर के पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला है। संदिग्ध के दो भाई अपनी मां के साथ अस्पताल गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जो लोग कार बिक्री में शामिल थे। उनसे पूछताछ जारी है।