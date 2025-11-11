दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर बालेश्वर, SP-DIG सड़क पर उतरे, चांदीपुर DRDO-ITR-PXE की सुरक्षा पुख्ता
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बालेश्वर हाई अलर्ट पर है। चांदीपुर, जहाँ डीआरडीओ जैसे रक्षा प्रतिष्ठान हैं, की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी और डीआईजी ने सड़कों पर उतरकर जाँच की। जिला प्रशासन और रक्षा विभाग मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस को हमेशा सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
लावा पांडे, बालेश्वर। सोमवार शाम को नई दिल्ली में लाल किला के नजदीक हुए भीषण ब्लास्ट के बाद पूरा देश आज मानो सुरक्षा के क्षेत्र में सतर्क हो चुका है। इसी के चलते देश का मिसाइल नगरी कहे जाने वाला बालेश्वर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामत किए गए है।
बालेश्वर शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चांदीपुर नामक स्थान, जहां पर डीआरडीओ यानी की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन , आई टी आर यानी की अंतरिम परीक्षण परिषद और पी एक्स ई यानी कि प्रमाण तथा प्रायोगिक स्थापना का महत्वपूर्ण कार्यालय मौजूद है।
चांदीपुर नामक स्थान से आए दिन बंदूक की छोटी-छोटी गोलियों से लेकर तोप के गोले तथा विभिन्न प्रकार के मिसाइलों का परीक्षण होता है। देश के किसी भी कोने में आतंकवादी हमले के बाद बालेश्वर के चांदीपुर में जिला प्रशासन और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल मिलित बैठक करके सुरक्षा जायजा पर चर्चा किया जाता है।
चांदीपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी
आज दोपहर 12 बजे हमने बालेश्वर के डीआईजी पिनाक मिश्रा से मुलाकात कर आतंकवादी हमले के बाद बालेश्वर तथा मुख्यतः चांदीपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी हासिल किए थे।
डीआईजी पिनाक मिश्रा ने हमें बताया कि बीती रात बालेश्वर के एसपी प्रत्यूष दिवाकर और डीआईजी पिनाक मिश्रा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर पूरी रात जांच पड़ताल किया गया था जिसमें चार पहिया और दो पहिया वाहन के साथ-साथ मुख्यतः चांदीपुर को जाने वाली सड़कों पर पुलिस नाकाबंदी लगाकर गाड़ियों की तलाशी अभियान शुरू किए थे।
जिला प्रशासन और रक्षा विभाग की बैठक
डीआईजी की माने तो जल्द ही जिला प्रशासन और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक मिलित बैठक चांदीपुर में आयोजित किया जाएगा तथा जरूरत पड़ी तो सुरक्षा के और पुख्ता इंतेजामत किए जाएंगे।
डीआईजी मिश्रा ने जागरण को बताया कि प्रत्येक दिन पुलिस को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं की कोई भी घटना या दुर्घटना घट जाए तब ही पुलिस अलर्ट या हाई अलर्ट पर रहे। पुलिस को चाहिए कि वह पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करें।
