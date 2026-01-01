रिश्वतखोरी में सीबीआई ने सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी सहित सात के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः झांसी में तैनात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी दलालों के माध्यम से रिश्वत लेती थी। सीबीआई ने कारोबारियों से रिश्वत लेकर सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स का चूना लगाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर सहित सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। डिप्टी कमिश्नर आठ दिनों कारोबारियों से रिश्वत लेने की डील कर रही थीं, लेकिन सीबीआई की सक्रियता की वजह से पकड़ी गई।

सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी मामले में कारोबारी को राहत देने के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रही थीं, उन्हें 30 लाख रुपये दिए जा चुके थे।

यह राशि डिप्टी कमिश्नर ने सीजीएसटी विभाग झांसी में तैनात सुपरवाइजर अनिल कुमार तिवारी व अजय शर्मा के जरिए ली थी, जबकि रिश्वतखोरी के लिए सीजीएसटी के वकील नरेश कुमार गुप्ता ने दोनों सुपरवाइजरों से उनके घर पर कारोबारियों की मुलाकात कराई थी।