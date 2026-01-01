सीबीआई की चार्जशीट के बाद CGST शुरू करेगा प्रभा भंडारी और दोनों सुपरिटेंडेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: झांसी में सीबीआई ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी सहित पांच लोगों को डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी की अवधि 48 घंटे होने के साथ ही डिप्टी कमिश्नर तथा दो कर अधीक्षक निलंबित कर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें