सीबीआई की चार्जशीट के बाद CGST शुरू करेगा प्रभा भंडारी और दोनों सुपरिटेंडेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
CBI Raid in Jhansi: झांसी में लंबे समय से तैनात सभी कार्मिकों को वहां से अन्यत्र स्थानांतरित करने की तैयारी भी चल रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: झांसी में सीबीआई ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी सहित पांच लोगों को डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी की अवधि 48 घंटे होने के साथ ही डिप्टी कमिश्नर तथा दो कर अधीक्षक निलंबित कर दिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सीबीआई की चार्जशीट में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। झांसी में लंबे समय से तैनात सभी कार्मिकों को वहां से अन्यत्र स्थानांतरित करने की तैयारी भी चल रही है।
डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के पिछले कई वर्षों से झांसी में जमे रहने के बारे में बताया जाता है कि बीच-बीच में एक या दो दो वर्ष के लिए किसी और शहर में स्थानांतरण लेने के बाद फिर झांसी लौट आते रहे हैं।
सीजीएसटी लखनऊ के प्रिंसिपल कमिश्नर केपी सिंह के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी का निलंबन वित्त मंत्रालय से तथा दोनों कर अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा का निलंबन कमिश्नर कानपुर करेंगे।
सीबीआई की चार्जशीट में विभाग के जिन भी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम आएंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू होगी।
