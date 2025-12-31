सीबीआई ने झांसी से IRS अधिकारी सहित पांच को किया गिरफ्तार, टैक्स चोरों को बचाने में गंवाई साख

जागरण संवाददाता, झांसी: सेंट्रल टैक्स की चोरी करने वाले को बचाने के एवज में 70 लाख रुपये घूस लेने के आरोपित आईआरएस अफसर सहित पांच लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबाआई) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने आईआरएस अधिकारी कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स की सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर के साथ दो सुपरिटेंडेंट, हार्डवेयर के बड़े व्यापारी और जीएसटी के एक वकील को गिरफ्तार किया है।

झांसी में बुधवार को सीबीआई की दो टीमों के छापा मारने की सूचना से खलबली मच गई। जांच एजेंसी ने जीएसटी के वकील नरेश कुमार गुप्ता के घर लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद बड़ी कार्रवाई की। नवाबाद थाना क्षेत्र में सीबीआई ने बड़े भ्रष्टाचार मामले में छापा मारा और सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के साथ दो सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा को 70 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक करोड़ 60 लाख रुपये नकद और जेवर जब्त किए है।

इससे पहले ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े मामलों में सीबीआई की टीम पर स्थानीय पुलिस ने एक बार "स्पेशल 26" जैसी स्थिति मानकर पूछताछ की थी, लेकिन बाद में पुष्टि के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, जो अवैध बिटकॉइन लेनदेन से संबंधित था। टैक्स चोरी के एक रैकेट से वकील के जुड़े होने की पुख्ता सूचना पर कार्रवाई की गई।

कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स के कर्मियों के साथ सीबीआई ने जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगतानी और वकील नरेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने घूस मांगने के प्रकरण में मंगलवार को पड़ताल शुरू की और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऑफिस में रिश्वतखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया। तलाशी के दौरान इनके पास से 90 लाख रुपये, कई सम्पत्ति दस्तावेज समेत सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुये।