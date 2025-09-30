कौशांबी VHP जिलाध्यक्ष ने साथियों संग RSS कार्यकर्ता को पीटा, Video प्रसारित, 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, क्या है मामला?
कौशांबी के मंझनपुर चौराहे पर विहिप जिलाध्यक्ष और उनके साथियों ने आरएसएस कार्यकर्ता बबलू ओझा को बेरहमी से पीटा। बबलू ने कुछ लोगों द्वारा अवैध कारोबार की शिकायत की थी जिससे विहिप जिलाध्यक्ष नाराज थे। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरे पक्ष ने भी बबलू ओझा और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। मंझनपुर चौराहे की एक चाय की दुकान पर बैठे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता बबलू ओझा को दुकान से खींचकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अवधेश नारायण ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी बबलू ओझा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देख प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में विहिप जिलाध्यक्ष समेत आठ नामजद व 15-20 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है।
कोखराज क्षेत्र के बिसारा गांव निवासी बबलू ओझा आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग खुद को हिंदूवादी नेता बताते हुए अवैध कारोबार कर रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अफसरों से की थी।
इसे लेकर विहिप जिलाध्यक्ष अवधेश नारायण नाराज थे। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे वह जिला पंचायत गेट के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे। इतने में अवधेश नारायण, शिवम पांडेय सहित दर्जनों लोग पहुंचे व उसे दुकान से घसीटकर पीटने लगे। पिटाई में उसका सिर फट गया। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर मंझनपुर सुनील कुमार सिंह दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली आए। बबलू के सिर में गहरा जख्म होने के कारण उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया।
वहीं, दूसरे पक्ष से दानपुर निवासी राजा राम ने भी पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें उसने बताया कि गांव में कुछ मुस्लिम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने वह अपने साथी बड़कू पुत्र बच्चा पासी के साथ मंझनपुर तहसील आया था। इस दौरान बबलू ओझा ने अपने 15-20 साथियों के साथ पहुंचे व उन लोगों को पीट दिया।
इस संबंध में एएसपी राजेश कुमार सिंह का कहना है कि मारपीट की घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है। जिस व्यक्ति को पीटा गया उसकी हालत नाजुक है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देख प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया है। मामले में आरोपित विहिप नेता व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
