कौशांबी VHP जिलाध्यक्ष ने साथियों संग RSS कार्यकर्ता को पीटा, Video प्रसारित, 28 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, क्या है मामला?

कौशांबी के मंझनपुर चौराहे पर विहिप जिलाध्यक्ष और उनके साथियों ने आरएसएस कार्यकर्ता बबलू ओझा को बेरहमी से पीटा। बबलू ने कुछ लोगों द्वारा अवैध कारोबार की शिकायत की थी जिससे विहिप जिलाध्यक्ष नाराज थे। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरे पक्ष ने भी बबलू ओझा और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। मंझनपुर चौराहे की एक चाय की दुकान पर बैठे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता बबलू ओझा को दुकान से खींचकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अवधेश नारायण ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी बबलू ओझा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देख प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में विहिप जिलाध्यक्ष समेत आठ नामजद व 15-20 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है।

वहीं, दूसरे पक्ष से दानपुर निवासी राजा राम ने भी पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें उसने बताया कि गांव में कुछ मुस्लिम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने वह अपने साथी बड़कू पुत्र बच्चा पासी के साथ मंझनपुर तहसील आया था। इस दौरान बबलू ओझा ने अपने 15-20 साथियों के साथ पहुंचे व उन लोगों को पीट दिया।