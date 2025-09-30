प्रयागराज में MNNIT के छात्र-छात्रा से आनलाइन ठगी, साइबर ठगों ने SBI की एपीके फाइल भेजी थी, क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद हुई घटना

प्रयागराज के एमएनएनआइटी में साइबर अपराधियों ने एसबीआइ का एपीके फाइल भेजकर छात्रों को ठगा। क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर जानकारी लेकर खातों से पैसे उड़ाए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) का एडवांस पैकेज किट (एपीके) फाइल भेजकर एक छात्र और छात्रा को ठगी का शिकार बनाया है। इस घटना से मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के तमाम विद्यार्थी परेशान हो गए हैं। पीड़ितों ने शिवकुटी थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर आइटी एक्ट के मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस जांच कर रही है।

चंदौली की सलोनी व जयपुर के हैं उमंग बताया गया है कि चंदौली निवासी सलोनी सिंह एमएनएनआइटी में बीटेक की छात्रा है। इसी संस्थान में जयपुर राजस्थान का उमंग सिंगल भी बीटेक की पढ़ाई करता है। छात्रा का कहना है कि तीन सितंबर 2025 को एसबीआइ की तरफ से उनके संस्थान में कुछ लोग क्रेडिट कार्ड बनाने आए थे।

साइबर सेल की मदद से पुलिस कर रही जांच थोड़ी देर बाद सलोनी के क्रेडिट कार्ड से साढ़े 74 हजार रुपये कट गए। इसी तरह उमंग सिंगल के क्रेडिट कार्ड से 73 हजार 800 रुपये कट गए। इसकी जानकारी मिलने पर सलोनी, उमंग के साथ ही क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले दूसरे छात्र और छात्राएं भी परेशान हो गईं। इसके बाद सलोनी ने थाने पहुंचकर शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने एफआइआर की। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है।

निवेश का झांसा देकर भी की गई ठगी साइबर अपराधियों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर जितेंद्र कुमार मौर्या से 98 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित का कहना है कि उनके वाट्सएप पर एक संदेश आया और शेयर ट्रेडिंग करने के लिए कहा। इसके बाद जाल में फंसाकर खाते से रकम उड़ा दी गई। इसी प्रकार रसूलाबाद निवासी कमलाकांत शुक्ला का मोबाइल चोरी होने के बाद किसी ने यूपीआइ के माध्यम से 30 हजार रुपये खाते से निकाल लिए। भुक्तभोगियों ने शिवकुटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कीडगंज निवासी रोहित पटेल से भी साइबर अपराधियों ने 59 हजार की आनलाइन ठगी की।