प्रयागराज के St. Joseph's School और प्रिंसिपल को इंस्टाग्राम पर किया बदनाम, फर्जी एकाउंट बनाकर की कारस्तानी, मुकदमा दर्ज

प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल और प्रिंसिपल वाल्टर डिसिल्वा को इंस्टाग्राम पर बदनाम किया गया। प्रिंसिपल ने अज्ञात के खिलाफ आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि किसी ने फर्जी आइडी बनाकर स्कूल और उनके बारे में गलत सूचना फैलाई है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है।

गलत सूचना प्रसारित कर प्रतिष्ठा धूमिल की गई सेंट जोसेफ स्कूल एंड कालेज के प्रिंसिपल का आरोप है कि किसी ने उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाई। इसके बाद उस आइडी के जरिए भ्रामक और आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित क जा रही है। स्कूल और उनके बारे में भी गलत सूचना प्रसारित करते हुए प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है।