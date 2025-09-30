प्रयागराज के St. Joseph's School और प्रिंसिपल को इंस्टाग्राम पर किया बदनाम, फर्जी एकाउंट बनाकर की कारस्तानी, मुकदमा दर्ज
प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल और प्रिंसिपल वाल्टर डिसिल्वा को इंस्टाग्राम पर बदनाम किया गया। प्रिंसिपल ने अज्ञात के खिलाफ आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि किसी ने फर्जी आइडी बनाकर स्कूल और उनके बारे में गलत सूचना फैलाई है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इंस्टाग्राम पर सेंट जोसेफ स्कूल एंड कालेज और उसके प्रिंसिपल वाटर डिसिल्वा को बदनाम करने का मामला सामने आया है। इससे परेशान प्रिंसिपल ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गलत सूचना प्रसारित कर प्रतिष्ठा धूमिल की गई
सेंट जोसेफ स्कूल एंड कालेज के प्रिंसिपल का आरोप है कि किसी ने उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाई। इसके बाद उस आइडी के जरिए भ्रामक और आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित क जा रही है। स्कूल और उनके बारे में भी गलत सूचना प्रसारित करते हुए प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है।
प्रिंसिपल ने पहले साइबर सेल में की थी शिकायत
आठ सितंबर 2025 को विद्यालय के एक शिक्षक की मृत्यु संबंधी फर्जी खबर प्रसारित की गई थी। फर्जी आइडी के जरिए की जा रही इस कारस्तानी का पता चलने पर सबसे पहले प्रिंसिपल ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी।
सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज
साइबर सेल में शिकायत दर्ज करने के बाद भी वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल एंड कालेज के प्रधानाचार्य ने सिविल लाइंस थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा कायम किया।
साइबर सेल की मदद ले रही पुलिस
प्रिंसिपल ने फर्जी आइडी को बंद कराने और संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की मांग की है।सिविल लाइंस थाने की पुलिस का इस संबंध में कहना है कि साइबर सेल की मदद से प्रकरण की जांच की जा रही है। ऐसा करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करेगी।
