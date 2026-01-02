Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कौशांबी के प्राइवेट अस्पताल में किसान की मौत पर हंगामा, स्वजन ने लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल सील

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    कौशांबी के एक प्राइवेट अस्पताल में किसान की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। कोखराज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कौशांबी के कोखराज स्थित प्राइवेट अस्पताल में किसान की मौत के बाद हंगामा करते स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। कोखराज इलाके के कल्यानपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किसान की मौत से नाराज परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि चिकित्सक के गलत इलाज करने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराने के बाद शव कब्जे में लिया। सीएमओ की ओर से गठित टीम ने निरीक्षण के बाद अस्पताल को सील कर दिया है। 

    ठंड लगने पर अस्पताल में कराया था भर्ती 

    कोखराज क्षेत्र के सिहोरी निवासी 40 वर्षीय मंतलाल पटेल पुत्र गाजीलाल किसान थे। गुरुवार को मंतलाल पत्नी सावित्री देवी के साथ खेतों की सिंचाई करने गए थे। बताया जाता है कि शाम को लौटे तो ठंड लग गई। स्वजन इलाज के लिए कल्यानपुर स्थित तितिक्क्षा हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ले गए। वहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद मंतलाल की मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे स्वजन ने अस्पताल में हंगामा किया।

    अस्पताल स्टाफ फरार हो गया 

    उनका कहना था कि मंतलाल के पैर में इंफेक्शन था। उनका इलाज पहले से इसी अस्पताल में कराया जा रहा था। चिकित्सक की लापरवाही से मंतलाल की मौत हुई। हंगामा होने पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ अस्पताल से फरार हो गए। घटना से मंतलाल की पत्नी सावित्री देवी व बेटी प्रियांशी व बेटे रवि का रो-रोकर हाल-बेहाल है।

    क्या कहती है कोखराज थाना पुलिस?

    इस संबंध में कोखराज थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक संतोष सिंह का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आशंका है कि ठंड लगने के कारण मौत हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चल सकेगा।

    स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल सील किया

    किसान की मौत की जानकारी होने पर सीएमओ ने दो सदस्यीय टीम बनाकर अस्पताल की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. अशोक कुमार मौर्या और डिप्टी सीएमओ डाॅ. पीएन यादव ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने बताया कि टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां कोई चिकित्सक नहीं मिला। सभी स्टाफ घटना के बाद अस्पताल छोड़कर भाग गए थे। अस्पताल को सील कर दिया गया है।

    लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई : सीएमओ

    सीएमओ डॉ. संजय कुमार का कहना है कि निजी अस्पताल में मरीज की मौत की खबर मिली थी। जिस पर दो चिकित्सकों को मौके पर भेजकर अस्पताल को तत्काल सील करवा दिया गया है। लापरवाही मिलने पर किसी चिकित्सक को बख्शा नहीं जाएगा।

    यह भी पढ़ें- रेलयात्री 14 जनवरी से RailOne App से टिकट बुक करें, तीन प्रतिशत किराया में छूट पाएं, बुकिंग में सुविधा भी होगी

    यह भी पढ़ें- राज्य विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य से परीक्षकों का बहिष्कार, प्रदर्शन कर यूनीवर्सिटी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप