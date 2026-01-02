रेलयात्री 14 जनवरी से RailOne App से टिकट बुक करें, तीन प्रतिशत किराया में छूट पाएं, बुकिंग में सुविधा भी होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक देश एक रेलवे की थीम पर अब एक रेलवे एक एप की व्यवस्था लागू होने जा रही है। मौजूदा समय में अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए "यूटीएस"(अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल एप को रेलवे मार्च 2026 में बंद कर देगा। इसकी जगह पर "रेलवन" मोबाइल एप ही काम करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरे देश में यही एप रेल सेवा में करेगा काम यह एकमात्र एप होगा जो पूरे देश में रेल सेवा के लिए काम करेगा, इससे यात्रियों को रेलवे की सुविधाओं अथवा टिकट के लिए अलग-अलग एप या विकल्पों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। वर्तमान में रेलवे ने रेलवन एप से टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत किराया में छूट भी देने की घोषणा कर दी है और 14 जनवरी से यह सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या में रेलयात्री इस एप का ही प्रयोग करें।

यूटीएस एप का अधिक हो रहा मोबाइल से उपयोग अभी बड़ी संख्या में यात्री यूटीएस एप का उपयोग कर अपने मोबाइल के जरिए ही टिकट खरीद लेते हैं। इससे उन्हें न टिकट खिड़की पर जाना पड़ता था और न ही एटीवीएम मशीन पर टिकट के लिए संचालक से बातचीत करनी पड़ती थी। सीधे अपने मोबाइल से ही वह टिकट बुक कर लेते थे। हालांकि अब इस यूटीएस मोबाइल एप को मार्च 2026 से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है।

तीन महीने में यूटीएस एप डिस्कनेक्ट होगा यूटीएस एप पर 'सीजऩ टिकट' यानी मंथली पास बुक करने का विकल्प हटा दिया गया है और अगले तीन महीने में एप डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। दक्षिणी रेलवे ने तो इस बकायदा काम करना भी शुरू कर दिया है और वणिज्य विभाग को निर्देश जारी किया है कि रेलवे बोर्ड की घोषणा के अनुक्रम में एक मार्च 2026 से यूटीएस मोबाइल एप सेवा बंद हो जाएगी और रेलवन एप ही अनाराक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए एकमात्र अधिकृत मोबाइल एप्लिकेशन होगा।