Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राज्य विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य से परीक्षकों का बहिष्कार, प्रदर्शन कर यूनीवर्सिटी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    प्रयागराज के प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में एलएलबी की कॉपियाँ जाँच रहे परीक्षकों ने मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया। परीक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के नैनी स्थित राज्य विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताते परीक्षक। जागरण 

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में एक सप्ताह से एलएलबी की कापी जांच रहे परीक्षकों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। कक्ष से बाहर निकल परीक्षा भवन के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया।

    विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप 

    परीक्षकों का आरोप था कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर परीक्षार्थियों का नंबर कम करने के लिए अनैतिक दबाव बना रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। काफी देर बाद परीक्षा नियंत्रक डाॅ. बबिता यादव से उनकी वार्ता हुई। इसके बाद सभी वापस लौट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एलएलबी के तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की कापियों की जांच

    विश्वविद्यालय में 24 दिसंबर से एलएलबी तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की कापी जांचने का काम चल रहा था। इसमें करीब 130 परीक्षकों को लगाया गया। कुल 12 पेपर की कापी की जांच की जानी हैं। इसमें 10 पेपर की कापी जांचने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

    परीक्षा भवन के सामने जताया विरोध

    शुक्रवार को परीक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नंबर कम करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मूलयांकन कक्ष से बाहर निकल गए। परीक्षा भवन के सामने एकत्र होकर विरोध जताने लगे। काफी देर बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें बुलाकर वार्ता की।

    परीक्षकों की परीक्षा नियंत्रक से वार्ता हुई 

    परीक्षकों का कहना था कि वार्ता के दौरान परीक्षा नियंत्रक डाॅ. विनीता यादव ने उन्हें बताया कि आज से कापी जांचने का काम बंद हो गया है। परीक्षकों ने परीक्षा नियंत्रक से कहा कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से जांची गई कापियों का क्रास चेकिंग करवा ले। नंबर में अतर आने पर संबधित का हस्ताक्षर करवाया जाए, जिससे आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं रहे।

    क्या बोलीं परीक्षा नियंत्रक?

    परीक्षा नियंत्रक डा. विनीता यादव का कहना है कि कापी जांचने के दौरान मूल्यांकन टीम ने जब परीक्षकों को टोका तो वे नाराज होकर कार्य बहिष्कार कर बाहर चले गए। इस पर उन्होंने कहा कि आज से कापी जांचने का काम बंद किया जाता है। पांच जनवरी से होने वाली परीक्षा पूरी होने के बाद आप लोगों को जांचने के लिए बताया जाएगा। इसके बाद सभी चले गए।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में पति ने गला दबाकर हत्या की, आत्महत्या दर्शाने को फंदे पर लटका दिया? केस दर्ज, पुलिस कर रही जांच

    यह भी पढ़ें- CSC Fraud Case : कई जिलों से जुड़े हैं प्रयागराज सीएससी में फर्जीवाड़े के तार, तीन राज्यों की पुलिस कर रही पड़ताल