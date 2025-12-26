कौशांबी में अधिवक्ता से 6 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 8.50 लाख ठगे, रुपये मांगने पर मिली धमकी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। शेयर मार्केट में निवेश करके छह महीने में रकम दोगुनी कराने का झांसा देकर एक फरेबी ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता को 8.50 लाख रुपये की चपत लगा दी। अधिवक्ता से पैसा जालसाज ने डिजिटल तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया था। रकम दोगुनी होना तो दूर मूलधन मांगने पर आरोपित ने अधिवक्ता को धमकी दी। एसपी राजेश कुमार के आदेश पर सैनी कोतवाली पुलिस जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रही है।

प्रयागराज के थरवई निवासी हैं अधिवक्ता प्रयागराज के थरवई क्षेत्र के अढ़नपुर इस्माइलगंज निवासी महेश कुमार यादव अधवक्ता हैं। वह सोरांव तहसील के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। महेश ने बताया कि मई 2025 में उनकी मुलाकात सैनी क्षेत्र के डोरमा गांव निवासी अमित कुमार पांडेय से हुई। अमित ने खुद को एक शेयर मार्केट कंपनी का संचालक बताया। कहा कि शेयर मार्केट में लगाकर 120 दिन में रकम दोगुनी कर देगा।

सीओ सिराथू के हस्तक्षेप से 50 हजार रुपये लौटाए अमित ने झांसा देकर महेश से नौ से 21 मई 2025 के बीच 8.50 लाख रुपये ले लिए। समय पूरा होने पर रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा। सीओ सिराथू से शिकायत करने पर 50 हजार रुपये लौटाए। कहा था कि दिसंबर तक बाकी रुपये भी दे देगा। अब रुपये मांगने पर आरोपित धमकी दे रहा है।