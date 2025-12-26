Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कौशांबी में अधिवक्ता से 6 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 8.50 लाख ठगे, रुपये मांगने पर मिली धमकी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    कौशांबी में एक अधिवक्ता को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर छह महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 8.50 लाख रुपये ठगे गए। अधिवक्ता महेश कुमार यादव ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के अधिवक्ता से शेयर मार्केट के नाम पर कौशांबी के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की, केस दर्ज हुआ है। 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। शेयर मार्केट में निवेश करके छह महीने में रकम दोगुनी कराने का झांसा देकर एक फरेबी ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता को 8.50 लाख रुपये की चपत लगा दी। अधिवक्ता से पैसा जालसाज ने डिजिटल तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया था। रकम दोगुनी होना तो दूर मूलधन मांगने पर आरोपित ने अधिवक्ता को धमकी दी। एसपी राजेश कुमार के आदेश पर सैनी कोतवाली पुलिस जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज के थरवई निवासी हैं अधिवक्ता

    प्रयागराज के थरवई क्षेत्र के अढ़नपुर इस्माइलगंज निवासी महेश कुमार यादव अधवक्ता हैं। वह सोरांव तहसील के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। महेश ने बताया कि मई 2025 में उनकी मुलाकात सैनी क्षेत्र के डोरमा गांव निवासी अमित कुमार पांडेय से हुई। अमित ने खुद को एक शेयर मार्केट कंपनी का संचालक बताया। कहा कि शेयर मार्केट में लगाकर 120 दिन में रकम दोगुनी कर देगा।

    सीओ सिराथू के हस्तक्षेप से 50 हजार रुपये लौटाए 

    अमित ने झांसा देकर महेश से नौ से 21 मई 2025 के बीच 8.50 लाख रुपये ले लिए। समय पूरा होने पर रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा। सीओ सिराथू से शिकायत करने पर 50 हजार रुपये लौटाए। कहा था कि दिसंबर तक बाकी रुपये भी दे देगा। अब रुपये मांगने पर आरोपित धमकी दे रहा है।

    आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

    अधिवक्ता ने शिकायत एसपी राजेश कुमार से की। उनके आदेश पर सैनी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। 

    यह भी पढ़ें- कौशांबी में नौकरी दिलाने वाला मददगार बना 'शैतान', इंस्टाग्राम पर नर्स की आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर बदनाम किया

    यह भी पढ़ें- Cyber Crime : फर्जी थाना प्रभारी बनकर साइबर अपराधी ने खाते में डलवाए 50 हजार रुपये, अगवा किशोरी के रिश्तेदार को ठगा