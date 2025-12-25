Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cyber Crime : फर्जी थाना प्रभारी बनकर साइबर अपराधी ने खाते में डलवाए 50 हजार रुपये, अगवा किशोरी के रिश्तेदार को ठगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    कौशांबी में एक साइबर अपराधी ने फर्जी थाना प्रभारी बनकर अगवा किशोरी के रिश्तेदार से 50 हजार रुपये ठग लिए। जालसाज ने किशोरी को बरामद कराने के नाम पर स्क ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौशांबी फर्जी थाना प्रभारी बनकर साइबर ठग ने अगवा किशोरी के रिश्तेदार से 50 हजार रुपये ठग लिए। 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। सैनी क्षेत्र के एक गांव से अगवा किशोरी को बरामद करने के नाम पर जालसाज ने खुद को थाना प्रभारी बताते हुए 50 हजार रुपये आनलाइन ठगी की। किशोरी के रिश्तेदार को स्कैनर भेजकर खाते में रकम डलवाई गई। ठगी के शिकार पीड़ित ने पिछले दिनों एसपी राजेश कुमार से शिकायत की। उनके आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व प्रधान ने दिया था माेबाइल नंबर

    सैनी इलाके के पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसकी ससुराल क्षेत्र के ही गांव में है। पिछले दिनों ससुराल की एक नाबालिग लड़की को पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान ससुराल वाले गांव के पूर्व प्रधान ने एक नंबर दिया और कहा कि यह नंबर थाना प्रभारी का है।

    अब फर्जी एसएचओ का फोन बंद है

    पीड़ित के मुताबिक उस नंबर पर बातचीत की गई तो आरोपित ने भी खुद को थाना प्रभारी राजीव यादव बताया। इसके बाद लड़की को बरामद कराने के नाम पर 26 अक्टूबर 2025 को फोन-पे से 50 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। अब फर्जी एसएचओ का फोन बंद है। पूर्व प्रधान संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। पीड़ित की शिकायत पर सैनी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    क्या कहते हैं सैनी थाना प्रभारी 

    इस संबंध में सैनी थाना के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Kaushambi News : स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख की ठगी, महिला ने रुपये मांगे तो दी धमकी

    यह भी पढ़ें- ...तो प्रतापगढ़ में अस्पताल से फरार बदमाश मुंबई भाग गया, बालिका से दुष्कर्म आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा था