Cyber Crime : फर्जी थाना प्रभारी बनकर साइबर अपराधी ने खाते में डलवाए 50 हजार रुपये, अगवा किशोरी के रिश्तेदार को ठगा

जागरण संवाददाता, कौशांबी। सैनी क्षेत्र के एक गांव से अगवा किशोरी को बरामद करने के नाम पर जालसाज ने खुद को थाना प्रभारी बताते हुए 50 हजार रुपये आनलाइन ठगी की। किशोरी के रिश्तेदार को स्कैनर भेजकर खाते में रकम डलवाई गई। ठगी के शिकार पीड़ित ने पिछले दिनों एसपी राजेश कुमार से शिकायत की। उनके आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

पूर्व प्रधान ने दिया था माेबाइल नंबर सैनी इलाके के पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसकी ससुराल क्षेत्र के ही गांव में है। पिछले दिनों ससुराल की एक नाबालिग लड़की को पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान ससुराल वाले गांव के पूर्व प्रधान ने एक नंबर दिया और कहा कि यह नंबर थाना प्रभारी का है।

अब फर्जी एसएचओ का फोन बंद है पीड़ित के मुताबिक उस नंबर पर बातचीत की गई तो आरोपित ने भी खुद को थाना प्रभारी राजीव यादव बताया। इसके बाद लड़की को बरामद कराने के नाम पर 26 अक्टूबर 2025 को फोन-पे से 50 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। अब फर्जी एसएचओ का फोन बंद है। पूर्व प्रधान संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। पीड़ित की शिकायत पर सैनी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।