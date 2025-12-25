Language
    Kaushambi News : स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख की ठगी, महिला ने रुपये मांगे तो दी धमकी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    कौशांबी में एक महिला को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। मंझनपुर के मानपुर गौरा गांव की विमला देवी ...और पढ़ें

    कौशांबी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का झांसा देकर महिला से ठगी करने के आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर जालसाज ने एक महिला से तीन लाख रुपये ठग लिए। काफी दिनों तक वह नौकरी दिलाने के नाम पर उसे बरगलाता रहा बाद में वादे से मुकर गया। महिला के पैसा वापस मांगने पर आरोपित ने धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

    संदीपनघाट क्षेत्र का निवासी है आरोपित

    मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गौरा गांव की विमला देवी ने बताया कि पढ़ाई के बाद वह रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रही थी। इसी बीच वर्ष 2021 में संदीपनघाट क्षेत्र के चंदवारी निवासी शैलेंद्र कुमार पुत्र संतोष कुमार से उसकी मुलाकात हुई। पीड़िता की मानें तो आरोपित ने उसे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद तीन लाख रुपये ले लिए।

    रकम मांगने पर महिला को दी जानलेवा धमकी 

    आरोप के अनुसार पहले तो आरोपित आज-कल करके मामले को टालता रहा। अब रकम मांगने पर जानलेवा धमकी दे रहा है। इससे परेशान पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है।

    जांच के बाद होगी कार्रवाई : सीओ सिटी 

    इस संबंध में सीओ सिटी शिवांक सिंह का कहना है कि झांसा देकर स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में मुकदमा कायम कराकर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

