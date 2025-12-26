Language
    कौशांबी में नौकरी दिलाने वाला मददगार बना 'शैतान', इंस्टाग्राम पर नर्स की आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर बदनाम किया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    कौशांबी में एक युवती को नौकरी दिलाने वाले मददगार ने ही उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर उसकी आपत्तिजनक त ...और पढ़ें

    कौशांबी में नर्स की नौकरी दिलाने वाले मददगार ने युवती की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। अस्पताल में नर्स की नौकरी दिलाने वाले मददगार ने पहले युवती से दोस्ती की फिर उसे इंटरनेट मीडिया के जरिए बदनाम करने लगा। युवती के नाम की फर्जी आइडी बनाकर वह इंस्टाग्राम के जरिए इंटरनेट मीडिया में युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित कर रहा है। घटना से पीड़िता मानसिक तौर पर परेशान हो गई है। शिकायत पर सैनी कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    युवती के भाई ने सैनी थाने में दी तहरीर

    सैनी इलाके के युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बहन मंझनपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है। मंझनपुर के मानपुर गौरा निवासी करन सिंह पुत्र शिवमोहन पटेल से बहन की दोस्ती हो गई। उसी ने बहन को नौकरी दिलाई थी। आरोप है कि करन ने इंस्टाग्राम पर पीड़ित की बहन के नाम की फर्जी आइडी बनाई। इसके बाद 29 नवंबर को उसमें अमर्यादित शब्दों के साथ बहन की फोटो अपलोड कर दी।

    आरोपित ने पोस्ट डिलीट नहीं किया 

    पोस्ट की जानकारी होते ही पीड़िता के साथ उसके स्वजन के होश उड़ गए। दैनिक जागरण ऐसे किसी पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। बताया कि घटना से बहन की मानसिक स्थित खराब हो गई। पहले तो पोस्ट डिलीट कराने का प्रयास किया गया लेकिन जब आरोपित नहीं माना तो शिकायत पुलिस से की गई।

    जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी : सैनी थाना प्रभारी

    इस संबंध में सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके तहत आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

