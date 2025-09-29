मनचलों को सबक सिखाने 'दुर्गा' बन कौशांबी में निकलीं खाकी वाली 'देवियां', लड़कियों पर फब्तियां कसने वालों पर की कार्रवाई

कौशांबी में नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों पर फब्तियां कसने वालों के खिलाफ पुलिस ने तैयार है। एसपी ने भयमुक्त माहौल बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। अश्लील कमेंट करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए जिससे मनचलों में खलबली है।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। नवरात्र का हर दिन किसी न किसी देवी की उपासना का होता है। मंदिर, दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसका फायदा मनचले उठा रहे हैं। देवी आराधना के लिए जाने वाली महिलाओं पर शोहदे अश्लील कमेंट करते हैं।

एसपी राजेश कुमार ने भयमुक्त महौल स्थापित करने के लिए पहल की है। पूजा पंडाल, सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनात किया तो मनचलों की बड़ी संख्या कार्रवाई की जद में आ गई। पुलिस ने अश्लील कमेंट आदि करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर कार्रवाई की ।

इसे लेकर नारी शक्ति, गरिमा व स्वाबलंबन को लेकर चलाई जा रही प्रदेश सरकार की मुहिम मिशन शक्ति फेज-5 साकार होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थलों और पूजा पंडाल व मंदिरों में मनचलों में खलबली है।

शक्ति पीठ मां शीतला धाम में ड्यूटी कर रहीं एसआइ निधि वर्मा ने बताया कि रविवार को वह आरक्षी नीलम, भारती भदौरिया के साथ मौजूद थीं। इस दौरान सूचना मिली कि सैनी-देवीगंज बाजार रोड पर दो लोग सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली महिलाओं व लड़कियों पर कमेंट कर रहें हैं। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर छीटाकशी करने वाले कुलदीप पुत्र बांकेलाल व ब्रजेश कुमार पुत्र जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपित कड़ाधाम क्षेत्र के सौंरई बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे। उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर मुचलके पर जमानत दे दी गई है।

पश्चिम शरीरा के एसआइ अतुल रंजन ने बताया कि रविवार को वह मिशन शक्ति अभियान के तहत झारखंडी देवी स्थान के समीप हमराह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना मिली कि धाम जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति अश्लील गाने बजा रहा है। जिससे धाम आने वाली महिला श्रद्धालु शर्मसार हो रहीं हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व गाना बजाने वाले मोनू पाल पुत्र दर्शन पाल व राजा बाबू पुत्र बद्री प्रसाद निवासीगण बरौली को गिरफ्तार किया है।