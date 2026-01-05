कौशांबी में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले लाठी-डंडे, 11 लोग जख्मी; इलाके में पुलिस फोर्स तैनात
जागरण संवाददाता, कौशांबी। करारी क्षेत्र के पिपरकुंडी गांव में भूमि विवाद को लेकर रविवार की दोपहर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों तरफ से चले लाठी-डंडे से महिलाओं समेत 11 लोग जख्मी हुए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा।
गांव में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घटना की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया गया है।
पिपरीकुंडी निवासी समय लाल का कहना है कि करीब 20 साल पहले उनके पिता रामौतार की मौत हो गई थी। उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार अपनी भूमिधरी जमीन पर किया।
15 साल पहले बेटी कविता का भी निधन हो जाने पर अंतिम संस्कार पिता की कब्र के बगल में किया गया। दोनों की कच्ची कब्रिस्तान बनीं हुई है। रविवार की सुबह वह अपने बड़े भाई भइयालाल व बेटे प्रदीप कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार, बेटी रिंकी, अनामिका, समीक्षा आदि के साथ बाबा-नातिन की पक्की कब्रिस्तान बना रहे थे।
आरोप है कि इस दौरान विपक्षी अमित भारतीय अपने पिता धर्मराज, भाई भारत, बीरू, अजय व करीब 15 लोगों के साथ लाठी-डंडा लेकर पहुंचे। निर्माण का विरोध करते हुए आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू की। विरोध करने पर लाठी-डंडे से उन लोगों पर हमला किया गया।
इसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले। घटना का किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हालांकि दैनिक जागरण ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित व उनके पिता धर्मराज समेत कुल 11 घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गांव में तनाव की स्थिति है। इसे लेकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
अप्रैल से सुलग रही थी विरोध की चिंगारी
समय लाल व अमित के बीच बीते अप्रैल माह से विवाद के हालात थे। दोनों पक्ष कब्रिस्तान वाली भूमि को अपना बता रहे हैं। इसी को लेकर दोनों पक्ष के बीच 23 अप्रैल को लाठी-डंडे चले थे। पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ क्रास मुकदमा कायम किया था।
रास्ते में भी घेरकर हमले का आरोप
समय लाल के बेटे प्रदीप ने बताया कि विवाद शांत कराने के बाद पुलिस ने सभी लोगों को करारी थाने चलने को कहा था। वह अपने परिवार के साथ थाने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में विपक्षी के रिश्तेदार ने उसे रोक लिया। इसके बाद मारपीट करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। राहगीरों के हस्ताक्षेप करने पर हमलावर भाग निकले।
पिपरकुंडी में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना की तहरीर मिलने के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर गांव में पुलिस तैनात है।
सियाकांत चौरसिया, इंस्पेक्टर करारी
