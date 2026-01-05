यूपी में रेलवे कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक सवार तीन युवकों ने घटना को दिया अंजाम; इलाके में फैली सनसनी

संवाद सूत्र, जागरण मेरठ। मुंडाली-खरखौदा मार्ग पर रविवार देर शाम बाइक सवार तीन युवकों ने ड्यूटी पर जा रहे रेलवे कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सीने में चाकू के वार से लहूलुहान होकर रेलवे कर्मी सड़क पर गिर गया। हमलावर फरार हो गए।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची मुंडाली पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से हमलावरों के बारे में जानकारी का प्रयास किया। देर रात शव को मर्चरी भेज दिया। मृतक के पिता महेन्द्र सिंह चौहान ने अज्ञात हत्यारोपितों के खिलाफ तहरीर दी है।

भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव बक्सर निवासी 28 वर्षीय विवेक पुत्र महेंद्र रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। वह खरखौदा रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। रविवार शाम विवेक बाइक पर गांव से खरखौदा रेलवे स्टेशन जा रहा था। जब वह मुंडाली- खरखौदा रोड पहुंचा तभी बाइक पर सवार नकाबपोश तीन युवक पीछे से आए।

उन्होंने ओवरटेक कर विवेक की बाइक रुकवाई। उस पर चाकू से हमला कर दिया। सीने में चाकू लगने पर विवेक बाइक से नीचे गिर गया। हत्यारोपित फरार हो गए। आसपास के लोगों ने सड़क पर लहूलुहान पड़े विवेक को देखकर डायल-112 को सूचना दी।

विवेक चार भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। एक भाई रोहित एचसीएल व दूसरा भाई रोडवेज में कंडक्टर है। चार साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके डेढ़ साल की बेटी है। फोरेंसिंक व एसओजी टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की।