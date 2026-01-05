फिरोजाबाद में साझेदारी के विवाद में अगवा कर आगरा के ट्रांसपोर्टर की हत्या, सड़क किनारे फेंकी लाश, उठा ले गया था पार्टनर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। साझेदारी के विवाद में साझेदार रविवार सुबह छह बजे बेटों और भाई के साथ आगरा के ट्रांसपोर्टर को कैंटर और चालक समेत अगवा करके ले गया। रास्ते में बेरहमी से पीट-पीटकर मरणासन्न हालत में आठ किमी दूर फेंककर फरार हो गया। ट्रामा सेंटर में उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित साझेदार के भाई को हिरासत में लिया है। मृतक के स्वजन ने सूचना देने के बाद भी पुलिस पर सक्रियता न दिखाने के आरोप लगाए हैं। आगरा निवासी 50 वर्षीय बालमुकुंद दुबे पिछले 30 वर्ष से गजेंद्र सिंह ठाकुर के साथ साझेदारी में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे।

हिसाब में गड़बड़ी और जमीन को लेकर पिछले महीने दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। तीन दिन से बालमुकुंद अपने ट्रांसपोर्ट का माल गजेंद्र के पास न लाकर ककरऊ कोठी स्थित आल इंडिया ट्रांसपोर्ट पर उतरवाने लगे थे। रविवार सुबह छह बजे आगरा से माल लोड करवाकर कैंटर लेकर बालमुकुंद ककरऊ कोठी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर पहुंचे। उनके साथ कैंटर चालक सुभाष और आगरा के ट्रांसपोर्टर साथी शिवशंकर भी थे।

क्या है आरोप? आरोप है कि इसी बीच बाइक से गजेंद्र सिंह, उसका भाई पिंटू, बेटा नितिन और अंकुश पहुंचे। साथी शिवशंकर ने बताया कि गजेंद्र ने गाली गलौज करते हुए उसे कैंटर से उतार दिया। इसके बाद बालमुकुंद के साथ मारपीट शुरू कर दी। धमकाते हुए ड्राइवर और बालमुकुंद के साथ कैंटर ले गए। शिवशंकर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आरोप है कि पुलिस तत्काल कार्रवाई के बजाय तीन घंटे तक पूछताछ करती रही।

सुबह 10 बजे एंबुलेंस नारखी थाना क्षेत्र के शाहपुर के पास सड़क पर मरणासन्न हालत में मिले बालमुकुंद को लेकर सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंची। ट्रांसपोर्टर ट्रामा सेंटर पहुंचे तो बालमुकुंद की मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी रूबी का आरोप है कि पुलिस सक्रियता दिखाती तो उनकी जान बच सकती थी। पुलिस ने दोपहर में कैंटर बरामद कर लिया।