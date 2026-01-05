होटल के कमरे के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, भाजपा पार्षद पर आरोप; इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामपुर रोड स्थित भाजपा पार्षद के होटल के कमरे को लेकर दो युवकों में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसको लेकर रविवार की देर रात एक बजे रामपुर रोड पर दो पक्षों की लड़ाई हो गई।

जिसमें जज फार्म निवासी 25 वर्षीय नितिन लोहनी को गोली लग गई। पुलिस ने मौके से भाजपा पार्षद अमित बिष्ट को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा पार्षद अमित बिष्ट का भतीजा कान्हा नाम का युवक उसके होटल में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करता है। वहीं दूसरे पक्ष के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद दर्मवाल का भतीजा कोमल का उससे होटल के कमरे को लेकर पूर्व में विवाद था।