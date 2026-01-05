'साहब बचा लो... पति कर सकता है मेरी हत्या', पति के टॉर्चर से परेशान महिला पहुंची थाने; लगाई सुरक्षा की गुहार

संवाद सूत्र, जागरण शामली। चौसाना की एक महिला ने अपने पति पर ही वर्षाें से उत्पीडन करने और हत्या करने के प्रयास की शिकायत की है। आरोप है कि बीती रात्रि भी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। पीड़िता ने सुरक्षा की मांग के साथ आरोपी को जेल भेजने की मांग की है।

चौसाना कस्बे के कश्यप मौहल्ला निवासी भतेरी से अपने पति राजू पर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोप है कि शादी के बाद वर्षाे से पति का उत्पीड़न सहती आ रही है।

पति ने कई बार घर में आग भी लगा दी जिससे घर का सारा सामान राख हो गया। ससुरालियों ने पति को समझाया भी पर राजू नहीं माना। पति ने बीती रात्रि विवाहिता का गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। जेठ आदि ने आरोपित पति से छुड़ाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वास दिया है।