    कौशांबी जिला कारागार के बंदी की मौत, पेट में गैस बनने की समस्या पर जेल प्रशासन ने मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    कौशांबी जिला कारागार में जानलेवा हमले के आरोप में बंद बीरे की सोमवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पेट में गैस की समस्या होने पर उसे मेडिक ...और पढ़ें

    कौशांबी जेल में निरुद्ध बंदी की तबीयत बिगड़ी तो मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिला कारागार में निरुद्ध जानलेवा हमले के आरोपित की सोमवार सुबह मौत हो गई। बंदी के पेट में गैस बनी होने की समस्या के कारण जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था। जेल अफसरों की सूचना पर बंदी के स्वजन भी रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। सदर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    पिपरी के औधन गांव का रहने वाला था बीरे

    पिपरी थाना क्षेत्र के औधन गांव निवासी 40 वर्षीय बीरे पुत्र बुगुल कातिलाना हमले के मामले में आरोपित था। पुलिस ने 11 जून को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। वहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया था।

    रात में खाना खाकर लूडो भी खेला था

    जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि बीरे ने रविवार रात अन्य बंदियों के साथ भोजन किया। इसके बाद वह लूडो खेल रहा था। बीरे को ओढ़ने व बिछाने के लिए तीन कंबल दिया गया था। रात भर वह आराम से सोया। सोमवार सुबह सोकर उठा तो उसने गैस होने की समस्या बताई। उसे इलाज के लिए जेल अस्पताल लाया गया।

    जिला अस्पताल फिर मेडिकल कालेज ले गए बंदीरक्षक 

    जिला अस्पताल में इलाज के बाद भी बीरे की हालत में सुधार नहीं हुआ तो बंदीरक्षक उसे लेकर मेडिकल कालेज गए। यहां इलाज के दौरान सुबह करीब 10 बजे चिकित्सकों ने बीरे को मृत घोषित कर दिया। कारागार प्रशासन की सूचना पर पहुंचे स्वजन का रो-रोकर हाल-बेहाल है।

    साले ने बताया, बीमारी का बीरे ने नहीं किया था जिक्र 

    मेडिकल कालेज पहुंचे बीरे के साले राम प्रताप का कहना है कि उसने पहले मुलाकात के दौरान किसी तरह की बीमारी या फिर जेल में दिक्कत होने का जिक्र नहीं किया था। इस संबंध में इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा।

    रविवार शाम पत्नी से फोन पर बीरे ने की थी बात

    जिला कारागार में बंद रहे बीरे की मौत के बाद उसके साले चरवा क्षेत्र के बरियावां निवासी राम प्रताप का कहना है कि सोमवार शाम को ही बहनोई ने पत्नी फूला देवी से फोन पर बात की थी। पत्नी ने भी किसी तरह की बीमारी होने की बात नहीं बताई। घटना से फूला देवी व पांच बच्चों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

    जेल अधीक्षक बोले- तीन कंबल बीरे को दिए गए थे

    कौशांबी जिला जेल के अधीक्षक का कहना है कि बीरे के पास स्वेटर और जैकेट था। जेल की तरफ से उसे तीन कंबल भी दिए गए थे। ऐसे में ठंड लगना मौत का कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

    मुकदमे में आरोपित रहे छोटे भाई की भी हुई थी मौत

    कातिलाना हमले के मामले में आरोपित बीरे की मौत से स्वजन में कोहराम है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे स्वजन ने बताया कि बीरे के साथ उसका छोटा भाई सिरोज भी मुकदमे में आरोपित था। उसे भी बीरे के साथ ही जेल भेजा गया था। कोर्ट से सिरोज को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सड़क दुर्घटना में कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी।

