मूर्ति चोरी के गुडवर्क में फंसे कौशांबी के दो दारोगा व एक पुलिसकर्मी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

कौशांबी के चरवा कोतवाली पुलिस के लिए मूर्ति चोरी का मामला अब मुश्किल बन गया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके बेटे को झूठे मामले में फंसाया है। महिला के अनुसार पुलिस ने बेटे को गाड़ी ठीक करने के बहाने बुलाकर मूर्ति चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दारोगा समेत चार कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। चरवा कोतवाली पुलिस के लिए मूर्ति चोरी प्रकरण का राजफाश अब मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस ने जिस आरोपित को मूर्ति चोर बताकर गुडवर्क किया, उसी की मां ने पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

पीड़िता का कहना है कि थाने के दो दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी उसके बेटे को घर से पुलिस की गाड़ी चलाने के बहाने लेकर गए, फिर मूर्ति चोरी के प्रकरण में जेल भेज दिया। इसे लेकर पीड़िता ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दारोगा समेत चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर विवेचना शुरू कर दिया है।

इसके बाद करीब 9.45 बजे तत्कालीन चौकी प्रभारी विपलेश सिंह दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर गए। अगले दिन सुबह प्राइवेट वाहन से वापस बेटे को लेकर पहुंचे। इस बीच दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और दुकान में एक मूर्ति रखकर उसकी फोटो खींच कर ले गए। इस बीच उसने अपने स्वजन के साथ पुलिस की इस करतूत का विरोध किया तो पुलिसकर्मी गाली-गलौज और अश्लीलता करने लगे।