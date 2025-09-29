Language
    मूर्ति चोरी के गुडवर्क में फंसे कौशांबी के दो दारोगा व एक पुलिसकर्मी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:04 PM (IST)

    कौशांबी के चरवा कोतवाली पुलिस के लिए मूर्ति चोरी का मामला अब मुश्किल बन गया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके बेटे को झूठे मामले में फंसाया है। महिला के अनुसार पुलिस ने बेटे को गाड़ी ठीक करने के बहाने बुलाकर मूर्ति चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दारोगा समेत चार कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    मूर्ति चोरी गुडवर्क मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कौशांबी पुलिसकर्मियों पर एफआइआर दर्ज हुई है।

    संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। चरवा कोतवाली पुलिस के लिए मूर्ति चोरी प्रकरण का राजफाश अब मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस ने जिस आरोपित को मूर्ति चोर बताकर गुडवर्क किया, उसी की मां ने पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

    पीड़िता का कहना है कि थाने के दो दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी उसके बेटे को घर से पुलिस की गाड़ी चलाने के बहाने लेकर गए, फिर मूर्ति चोरी के प्रकरण में जेल भेज दिया। इसे लेकर पीड़िता ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दारोगा समेत चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर विवेचना शुरू कर दिया है।

    चरवा क्षेत्र के सैयद सरावां गांव की विट्टन बेगम पत्नी निसार अहमद ने बताया कि 10 अप्रैल को उनके बेटे आरिफ को पुलिस घर से थाना की खराब हुई गाड़ी ठीक करने व चलाने के लिए कहकर रात करीब आठ बजे बुलाकर साथ ले गए।

    इसके बाद करीब 9.45 बजे तत्कालीन चौकी प्रभारी विपलेश सिंह दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर गए। अगले दिन सुबह प्राइवेट वाहन से वापस बेटे को लेकर पहुंचे। इस बीच दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और दुकान में एक मूर्ति रखकर उसकी फोटो खींच कर ले गए। इस बीच उसने अपने स्वजन के साथ पुलिस की इस करतूत का विरोध किया तो पुलिसकर्मी गाली-गलौज और अश्लीलता करने लगे।

    पीड़िता ने दुकान के गल्ला से 20 हजार रुपये निकालने और 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। धमकी दी गई कि पैसा नहीं मिलने पर बेटे को फंसा दिया जाएगा। पीड़िता के मुताबिक मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कर उसने न्याय की गुहार लगाई। जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो न्यायालय का सहारा लिया।

    कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रविवार को एसआइ विपलेश सिंह व मुन्ना यादव, सिपाही मुकीम और चार से पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर चरवा महेश सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।