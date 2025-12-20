रूह कंपा देने वाली घटना: बुजुर्ग ने ब्लेड से गला काटकर दी जान, मरने से पहले मूर्ति पर बहाया खून

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ने अपने गर्दन पर ब्लेड मार लिया। इसके बाद गर्दन से निकल रहे खून को घर में रखीं देवी देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाया। इसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला कानपुर नगर के रेउना क्षेत्र के अकबरपुर झबैया गांव का है। यहां पर किसान ने अवसाद में गर्दन पर ब्लेड मार आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने खून को घर में रखी देवी- देवताओं मूर्ति पर भी चढ़ाया। स्वजन उसे गजनेर सीएचसी लेकर आए थे जहां कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। गजनेर थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची।

अवसाद से ग्रस्त था बुजुर्ग कानपुर नगर के रेउना थाना के अकबरपुर झबैया गांव निवासी 65 वर्षीय महेश प्रसाद कुशवाहा अवसाद ग्रस्त रहते थे। उनके बेटे वीरभान कुशवाहा ने बताया कि दोपहर में मां सुशीला खेतों में काम करने चली गई थी और मैं दुकान पर चला गया था। इसी बीच र सूना मौका पाकर पिता ने ब्लेड से गर्दन काट लिया और कमरे में रखी देवी देवताओं के मूर्ति व प्रतिमा पर खून व मांस निकाल कर चढ़ाया।