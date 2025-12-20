Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूह कंपा देने वाली घटना: बुजुर्ग ने ब्लेड से गला काटकर दी जान, मरने से पहले मूर्ति पर बहाया खून

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    कानपुर देहात के अकबरपुर झबैया गांव में एक बुजुर्ग ने अवसाद में आकर ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली और देवी-देवताओं की मूर्ति पर खून चढ़ाया, जिससे उसकी मौत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग ने अपने गर्दन पर ब्लेड मार लिया। इसके बाद गर्दन से निकल रहे खून को घर में रखीं देवी देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाया। इसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला कानपुर नगर के रेउना क्षेत्र के अकबरपुर झबैया गांव का है। यहां पर किसान ने अवसाद में गर्दन पर ब्लेड मार आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने खून को घर में रखी देवी- देवताओं मूर्ति पर भी चढ़ाया। स्वजन उसे गजनेर सीएचसी लेकर आए थे जहां कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। गजनेर थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची।

     

    अवसाद से ग्रस्त था बुजुर्ग

    कानपुर नगर के रेउना थाना के अकबरपुर झबैया गांव निवासी 65 वर्षीय महेश प्रसाद कुशवाहा अवसाद ग्रस्त रहते थे। उनके बेटे वीरभान कुशवाहा ने बताया कि दोपहर में मां सुशीला खेतों में काम करने चली गई थी और मैं दुकान पर चला गया था। इसी बीच र सूना मौका पाकर पिता ने ब्लेड से गर्दन काट लिया और कमरे में रखी देवी देवताओं के मूर्ति व प्रतिमा पर खून व मांस निकाल कर चढ़ाया।

     

    पत्नी पहुंची तो बेसुध पड़े थे पति

    मां आई तो उनको बेसुध हालत में देख उनको फोन पर बताया। इसके बाद उनको एंबुलेंस से लेकर पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजनेर लेकर गए जहां पर ड्यूटी पर मौजूद डाक्टर सिद्धार्थ गोपाल शर्मा ने उपचार किया लेकिन कुछ देर बाद मौत हो गई। बेटे वीरभान कुशवाहा, सूर्यवान कुशवाहा, उदयभान, मां सुशीला का रोकर बुरा हाल हो गया। गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई है।

    यह भी पढ़ें- IIT Kanpur में आएंगे देशभर के आईआईटी संस्थानों के छात्र, पांच दिन तक बदला होगा यहां का नजारा

    यह भी पढ़ें- चूहे के बाद कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का आतंक, दिल्ली की फ्लाइट आने पर मचा हड़कंप