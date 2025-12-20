चूहे के बाद कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का आतंक, दिल्ली की फ्लाइट आने पर मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर एयरपोर्ट में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला। दिल्ली की फ्लाइट आने के बाद मधुमक्खियां एयरपोर्ट पर आ गई। इससे एयरपोर्ट स्टाफ में हड़कंप मच गई। लखनऊ से टीम बुलाकर केमिकल का छिड़काव करवाया गया। बता दें कि करीब तीन महीने पहले दिल्ली की फ्लाइट में चूहा घुस गया था।

शुक्रवार को विमान की सीढ़ियों तक कुछ मधुमक्खियां उड़कर पहुंचने के बाद शनिवार को लखनऊ की टीम ने चकेरी हवाई अड्डे के रनवे पर केमिकल छिड़काव किया। रनवे के आसपास पक्षियों को आने से रोकने के बंदोबस्त भी परखे। मौसम बदलने पर पक्षी और मधुमक्खियां इधर-उधर उड़ान भरने लगते हैं। इसलिए रनवे की निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगा दिया गया है।

हवाई अड्डै के पास मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं हवाई अड्डे के थोड़ी दूर कुछ पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं। शुक्रवार को दिल्ली की फ्लाइट आने के बाद कुछ मधुमक्खियां विमान की सीढ़ियों तक पहुंच गईं थीं। इसके मद्देनजर शनिवार को दोपहर में फ्लाइट आने से पहले रनवे पर हर आधा घंटे में केमिकल का छिड़काव कराया गया। बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट आने और जाने के बाद भी केमिकल का छिड़काव किया गया। यह काम लखनऊ की एक कंपनी से कराया गया।

हवाई अड्डा निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि शुक्रवार को कुछ मधुमक्खियां विमान की सीढ़ी तक पहुंच गई थी। इसके बाद पायलट के विमान में एक भी मधुमक्खी न होने की बात कहते हुए फ्लाइट को उड़ान भरने में दिक्कत न होने की बात कही थी। इसके बाद विमान दिल्ली के लिए गया था। शनिवार को सतर्कता बरतते हुए रनवे पर केमिकल का छिड़काव कराया गया।



विमान की सीढ़ियों तक पहुंच गईं थी मधुमक्खियां, लखनऊ की टीम ने किया केमिकल स्प्रे। हवाई अड्डा निदेशक ने विमान में मधुमक्खी घुसने की बात नकारी। कहा कि अगर विमान में एक भी मधुमक्खी घुस जाती तो विमान ग्राउंड रहता यानी उड़ाया ही नहीं जाता।