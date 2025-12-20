IIT Kanpur में आएंगे देशभर के आईआईटी संस्थानों के छात्र, पांच दिन तक बदला होगा यहां का नजारा

जागरण संवाददाता कानपुर। आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) में इंटर सांस्कृतिक महोत्सव 8. 0 का आयोजन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच किया जा रहा है। इसमें देश के सभी आईआईटी संस्थानों से 4000 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे । आईआईटी कानपुर दूसरी बार इस महोत्सव की मेजबानी कर रहा है ।

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सागर चक्रवर्ती, प्रोफेसर ताजदार-उल हसन सैयद और छात्र प्रतिनिधि अनीश साहू अनमोल बंसल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस पांच दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में देश के 23 संस्थान के विद्यार्थी भाग लेंगे। इंटर आईआईटी सांस्कृतिक महोत्सव शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम है।





महोत्सव के इस आठवें संस्करण में 13 सांस्कृतिक कप आयोजित किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत 50 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्यिक कला, फाइन आर्ट, फैशन, फिल्म मेकिंग, डिजिटल आर्ट्स, कामेडी, स्पीकिंग आर्ट, क्विज और पाक कला जैसी विविध विधा के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।







औपचारिक प्रतियोगिताओं के साथ ही आयोजन के दौरान इंटर आईआईटी सांस्कृतिक महोत्सव 8.0 में विशेष सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिनका उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच अनौपचारिक मेलजोल -और उत्सव का वातावरण बनाना है। इस आयोजन श्रृंखला की शुरुआत 2016 में की गई थी और हर साल देश के किसी न किसी आईआईटी में आयोजन किया जाता है आईआईटी कानपुर में इससे पहले 2017 में यह आयोजन किया गया था यह दूसरा मौका है जब आईआईटी कानपुर इस महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है हर एक आइआइटी से अधिकतम 250 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।



आइआइटी ने बढ़ाई साइबर सुरक्षा हैकाथान पंजीकरण की अंतिम तिथि आइआइटी कानपुर के सी3आइहब की ओर से आयोजित किए जा रहे हैक आइआइटीके 2026 – साइबर सुरक्षा चैलेंज हैकाथान के लिए अब 10 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण समयावधि बढ़ाने की घोषणा आइआइटी कानपुर ने शनिवार को की है।हैकाथान में कैप्चर द फ्लैग ट्रैक और साल्यूशन ट्रैक पर प्रतिभागी अपने नवाचार व तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। विजेताओं को 30 लाख रुपये से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे।