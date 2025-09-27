गर्भवतियों में प्रसव के दौरान जान जाने का खतरा, भूलकर भी इन खाद्य पदार्थों को न खाएं

कानपुर में डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने गर्भावस्था में एनीमिया बीपी और मधुमेह के खतरों के बारे में बताया। उन्होंने मोटा अनाज खाने जंक फूड से बचने और संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। एनीमिया के लक्षणों सर्वाइकल कैंसर से बचाव और मोटापे से होने वाले नुकसानों पर भी चर्चा की। गर्भावस्था में योग और प्राणायाम के महत्व पर भी जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गर्भावस्था के दिनों में महिलाओं में एनीमिया का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। जो खून की कमी के कारण कई प्रकार की गंभीर स्थिति का कारण बन रहा है। खून की कमी जच्चा के साथ बच्चा के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। इससे ग्रसित गर्भवतियों में प्रसव के दौरान जान जाने का खतरा बना रहता है। वहीं, थायराइड और मोटापा की अनदेखी भी गर्भावस्था के दिनों में कई गंभीर बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप और डायबिटिक का रोगी बना रहा है। इससे बचाव के लिए संतुलित दिनचर्या और खान-पान जरूरी है।

दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के जच्चा-बच्चा अस्पताल की वरिष्ठ प्रो. डा. सीमा द्विवेदी ने कहा कि मोटा अनाज गर्भावस्था के दिनों में शरीर के लिए संपूर्ण आहार है। जो गर्भवती के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की खामियों को दूर करने में मददगार होता है। पेश है पाठकों से बातचीत के मुख्य अंश..