    Weather Update: हवा का दबाव कम होने से कानपुर में बारिश, चार दिन तक मौसम की चेतावनी

    By akhilesh tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    कानपुर में शुक्रवार को हवा के कम दबाव के चलते अच्छी बारिश हुई जो लगभग 6.1 मिमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के कारण मौसम में बदलाव आया है और शनिवार को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना है।

    Weather Update: कानपुर में तेज बारिश हुई है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Weather Update: कानपुर में एक बार फिर से मौसम बदला। शाम होते-हाेते तेज बारिश हुई। अब मौसम विभाग ने चार दिन के पूर्वानुमान जारी किया है। 

    हवा के कम दबाव से बनी मौसमी स्थितियों ने शुक्रवार को भी शहर में अच्छी वर्षा करा दी। शाम को लगभग एक घंटे के दौरान 6.1 मिमी तक पानी बरस गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए वर्षा और तेज हवा के मौसम की चेतावनी दी है। शनिवार को ऊंचे बादलों के आने -जाने के साथ ही वर्षा की स्थितियां भी बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है।

    दक्षिणी - पश्चिमी मानसून स्थितियों के कारण तीन दिन से शहर का मौसम बदला हुआ है। शुक्रवार को भी सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन शाम लगभग छह बजे पूरे शहर में वर्षा शुरू हो गई। लगभग एक घंटे के दौरान तेज और हल्की वर्षा होती रही। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की शाम काकादेव में 5.9 मिमी, कंपनीबाग और नौबस्ता में 6.1 मिमी और सिविल लाइंस में 4.8 मिमी पानी बरसा है।

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि निम्न दबाव का वायुक्षेत्र बनने से शुक्रवार को वर्षा हुई है। अब भी कानपुर और आस - पास के क्षेत्रों में आर्द्र हवा के साथ बादल छाए हुए हैं। शनिवार को ऊंचे बादलों का आना - जाना रहेगा। मौसम विभाग ने सात अक्टूबर तक हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है।

    शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद़्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री रहा है जबकि चकेरी एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा है।

