AI के जमाने में पुलिस का अंधविश्वासी चेहरा, क्राइम ग्राफ घटाने के लिए करती है टोटका

जागरण संवाददाता, कानपुर। 21 वीं सदी की हाईटेक पुलिस भी शायद अंधविश्वासी है इसीलिए अपराध के आंकड़ों को घटाने के लिए टोटका करने से नहीं चूकती है। नववर्ष की शुरुआत गुडवर्क से करने के लिए सभी हथकंडे अपनाती है। इस दौरान कई ऐसे मुकदमों को नजरंदाज कर देती हैं जिन्हें दर्ज करना बेहद अनिवार्य होता है। पुलिस का ऐसा मानना है कि अगर साल की शुरुआत बेहतर होगी तो आगे के दिन भी अच्छे ही होंगे। बीते सालों की तरह इस साल भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया।

इस साल पुलिस ने अलग-अलग थानों में साल का पहला मुकदमा गुडवर्क में दर्ज करते हुए इसकी शुरुआत की। साल के पहले दिन कोहना थाना पुलिस ने बुधवार देर रात चेकिंग के दौरान आर्यनगर स्थित स्ट्रीट नाइट रेस्टोरेंट में प्रतिबंधित हुक्का बार पकड़ा। पुलिस ने तुषार कुमार, समीर कुमार और बंश गौतम के खिलाफ कार्रवाई की।