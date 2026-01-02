कानपुर में नए साल पर नशेबाजी पर पुलिस का शिकंजा, सड़क पर जाम छलकाने पर 620 पर चला 'डंडा'
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कानपुर पुलिस ने नशेबाजी और हुड़दंग रोकने के लिए 'ड्रिंक एंड ड्राइव' अभियान चलाया। 232 स्थानों पर 1,898 वाहनों की जांच की गई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। नव वर्ष पर खुले में नशेबाजी और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर टेढ़ी रही। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चलाए गए ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान में 232 स्थानों पर 1,898 वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें 922 लोग शराब पीते मिले।
इनमें से 620 लोगों पर पुलिस एक्ट-34 में कार्रवाई की गई। इन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है और जुर्माना भी हो सकता है। वहीं, चार वाहन सीज तो 439 के चालान हुए। साथ ही एक लाख 93 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार के अनुसार, ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाने से लोगों में कुछ भय दिखा। इससे नए साल पर नशे की वजह से हादसे और विवाद बहुत ही कम हुआ। जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे या कार-ओ-बार सजाए थे, उन पर कार्रवाई भी की गई।
