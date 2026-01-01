कानपुर में महिला सिपाही का पर्स लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया सामान

जागरण संवाददाता, कानपुर। सीसामऊ थानाक्षेत्र में रविवार तड़के ड्यूटी से लौट रही महिला सिपाही का पर्स लूटने वाले लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त स्कूटर और 1400 रुपये और महिला सिपाही का आइकार्ड और आधारकार्ड बरामद किया है। पुलिस लुटेरे के फरार साथी की तलाश में जुटी है। गुरुवार को डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान ये जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चमनगंज थाने पर बने आवास में रहने वाली महिला सिपाही पिंकी पाल महिला थाने में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात है। 28 दिसंबर की सुबह वह ड्यूटी खत्म करके वह पैदल अपने आवास चमनगंज जा रही थी। वह पीरोड पर आटो से उतरी, तभी रास्ते में गांधी नगर में स्कूटर से आए और महिला सिपाही का पर्स लूटकर भाग निकले।

पर्स में 10 हजार रुपए, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य जरूरी दस्तावेज थे। घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत सीसामऊ थाने में की थी। जिसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में लगी थी। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का राजफाश करते हुए बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले कंघीमोहाल निवासी मारूफ को गिरफ्तार किया गया है। वह चप्पल कारखाने में काम करता है। 27 दिसंबर की रात 10 बजे से मारूफ अपने एक अन्य साथी के साथ शराब पीकर इलाके में घूम रहा था।

रुपये खत्म होने के बाद दोनों लूट की वारदात करने की फिराक में थे। 28 दिसंबर की सुबह करीब महिला सिपाही पिंकी पाल को आसान शिकार देखकर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह चमनगंज गए, जहां वह अजमेरी चौराहा और फिर जरीब चौकी आए।