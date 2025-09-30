Language
    कानपुर में सहायक प्रवक्ता की पत्नी का फंदे पर लटका मिला शव, उरई में डाक्टर ने की आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:14 PM (IST)

    कानपुर और उरई में दो लोगों के शव फांसी पर लटके मिले जिससे सनसनी फैल गई। कानपुर में एक सहायक प्रवक्ता की पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उरई में एक डाक्टर ने पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    सुषमा कुमारी व डाक्टर सचिन का फाइल फोटो। स्वजन

    जागरण टीम, कानपुर/उरई। कानपुर और उरई में दो लोगों के शव फंदे पर लटके मिले। कानपुर में सहायक प्रवक्ता की पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, उरई में डाक्टर ने फंदा लगा आत्महत्या कर ली।

    कानपुर नवाबगंज थानाक्षेत्र के विष्णुपुरी कालोनी में एक निजी कालेज में सहायक प्रवक्ता की पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला। स्वजन ने जेठ-जेठानी पर हत्या कर शव को को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। मूलरूप से फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव नगलामनी निवासी चरण सिंह की 37 वर्षीय बेटी सुषमा कुमारी की शादी वर्ष 2012 में नवाबगंज थानाक्षेत्र के विष्णुपुरी कालोनी में रहने वाले नरेंद्र कुमार से हुई थी। दोनों से एक बेटा कुशाग्र और बेटी अक्षिता है। नरेंद्र पनकी स्थित नारायण कालेज में सहायक प्रवक्ता हैं। स्वजन का आरोप है कि काफी समय से बेटी सुषमा के जेठ जेठानी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। घरेलू काम को लेकर आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते थे।

    आरोप है कि सोमवार दोपहर में बेटी ने रोते हुए उन्हें फोन करके बताया कि उनके साथ फिर मारपीट की गई है। इस पर वह अन्य स्वजन के साथ बेटी की ससुराल आने के लिए निकल लिए। बताया कि जब तक वह लोग वहां पहुंचते तब देर हो चुकी थी। बेटी सुषमा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं पति का आरोप है कि जेठ-जेठानी उनकी पत्नी सुषमा को आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। सोमवार को वह ड्यूटी पर थे इसी दौरान उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    उरई में पत्नी से विवाद के बाद डाक्टर ने घर के कमरे में फंदा लगाकर की खुदकुशी

    उरई शहर के मोहल्ला सुशील नगर निवासी व सीएचसी रामपुरा के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात डाक्टर सचिन ने फंदा लगाकर घर के कमरे में खुदकुशी कर ली। उनका आए दिन पत्नी से विवाद होता रहता था। जिस कारण वह परेशान रहते थे।

    मुहल्ला सुशील नगर निवासी 42 वर्षीय डा. सचिन आर्या पिता हरिशंकर आर्या ने घर के कमरे में पानी भरने वाली रबड़ से रात को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली । वह रामपुरा सीएचसी में 12 वर्ष से आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में तैनात थे। उनका पत्नी रीना कनौजिया से आए दिन विवाद होता रहता था। इसी अवसाद में उन्होंने यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस कोई शिकायत नहीं की गई है। जेल चौकी प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

