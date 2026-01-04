Language
    क्रिमिनल निकला कानपुर का यूट्यूबर, दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाकर 4.08 लाख वसूले

    By Atul Mishra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:26 PM (IST)

    कर्नलगंज, कानपुर में एक युवक को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 4.08 लाख रुपये वसूलने का खुलासा हुआ है। पीड़ित अब्दुल इस्माइल खान ने पुलिस आयुक्त से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यूट्यूबर समेत तीन पर मुकदमा. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, कानपुर।कर्नलगंज में युवक को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में जेल भिजवाकर 4.08 लाख रुपये वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। इसके बाद कर्नलगंज पुलिस ने यूट्यूबर समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज की है।

    बकरमंडी निवासी अब्दुल इस्माइल खान के अनुसार छह दिसंबर 2023 को उनके पास एक महिला की काल आई। उसने दोस्ती के नाम पर 19 दिंसबर 2023 को होटल बुलाकर मोबाइल व अन्य सामान खरीदा। इस्माइल ने बताया कि 21 दिसंबर 2023 को उनके पास मूलगंज थाने से काल आई कि महिला ने उनके खिलाफ शिकायत की है।

    इस पर उन्होंने पेंचबाग निवाीस यूट्यूबर शहबाज खान को चौकी भेजा। आरोप है कि शहबाज ने जेल जाने का डर दिखाकर महिला व उसके रिश्तेदारों के नाम पर चार लाख रुपये में समझौता तय होने की बात करके 4.08 लाख रुपये वसूले और वाट्सएप पर झूठा समझौतानामा भेजा। दो माह बाद महिला ने दोबारा काल कर रुपये न मिलने की जानकारी दी। तब फिरोज खान उर्फ बग्गड़ ने काल कर दो लाख रुपये न देने पर धमकाया।

    विरोध करने पर महिला ने 10 सितंबर 2024 को बादशाहीनाका से दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया। आरोप है कि मार्च 2025 में जमानत पर छूटने के बाद भी यूट्यूबर शहबाज खान छह लाख रुपये मांगते हुए दोबारा जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है।

    कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत चौधरी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रंगदारी का मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

