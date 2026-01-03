Language
    मीरजापुर में दो गैंग के 16 आरोपियों के खिलाफ गैंग्स्टर की कार्रवाई, लंबे समय से सक्रिय था गिरोह

    By Anand Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:55 PM (IST)

    जागरण संवादाता, अहरौरा (मीरजापुर)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नए वर्ष में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और पशु वध में संलिप्त दो संगठित गिरोहों के 16 आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों गैंग को चिह्नित कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर यह कार्रवाई की।

    पुलिस के अनुसार, दोनों गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही पशु वध जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था।

    थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि चोरी गिरोह के जावेद,समीर खान, इंद्रजीत पाल, शुभम् यादव निवासीगण पट्टीकला व कटरा के विशाल व श्रीरामपुर के रोशन के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं।

    वहीं पशु वध के आरोपित मनोज कुमार यादव मीरापुर, भभुआ बिहार के अशोक कुमार, चुनार बहेरी के चंद्रशेखर बिंद, वन इमलिया का जय सिंह, प्रेम, बनाफ़ल,बब्बल, बरही का रमाशंकर चौहान, अदलहाट निझरी का दिलीप व सरिया के संजय यादव के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

    थानाध्यक्ष का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई से अपराधियों की अवैध गतिविधियों और नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगेगी। पशु बध गैंग का लीडर मनोज व चोरी गैंग का लीडर जावेद हैं।