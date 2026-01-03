मीरजापुर में दो गैंग के 16 आरोपियों के खिलाफ गैंग्स्टर की कार्रवाई, लंबे समय से सक्रिय था गिरोह

जागरण संवादाता, अहरौरा (मीरजापुर)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नए वर्ष में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और पशु वध में संलिप्त दो संगठित गिरोहों के 16 आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों गैंग को चिह्नित कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, दोनों गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही पशु वध जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था।

थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि चोरी गिरोह के जावेद,समीर खान, इंद्रजीत पाल, शुभम् यादव निवासीगण पट्टीकला व कटरा के विशाल व श्रीरामपुर के रोशन के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। वहीं पशु वध के आरोपित मनोज कुमार यादव मीरापुर, भभुआ बिहार के अशोक कुमार, चुनार बहेरी के चंद्रशेखर बिंद, वन इमलिया का जय सिंह, प्रेम, बनाफ़ल,बब्बल, बरही का रमाशंकर चौहान, अदलहाट निझरी का दिलीप व सरिया के संजय यादव के खिलाफ कार्यवाही की गई है।