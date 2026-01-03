Language
    हमीरपुर में जल संस्थान कर्मी की दरिंदगी, महिला कर्मी की 16 साल की बेटी संग किया दुष्कर्म, फिर अश्लील फोटो बना किया ब्लैकमेल

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:42 PM (IST)

    हमीरपुर में जलसंस्थान की महिला कर्मचारी की बेटी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ ने वारदात क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    निलंबित किया गया कर्मी अब्दुल सलाम। सौजन्य इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। महिला कर्मचारी की 16 वर्षीय बेटी को अपनी हवश का शिकार बनाकर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित कर ब्लैकमेल करने वाले जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मंडलीय महाप्रबंधक बांदा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया है।

     

    मौदहा तहसील के नायकपुरवा इचौली की जल संस्थान इकाई में अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ मौदहा जल संस्थान परिसर में रहता है। इस कर्मचारी ने हमीरपुर इकाई में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की 16 वर्षीय पुत्री को अपनी बातों में फंसाकर उसे हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं उसके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी खींच लिए। इसके बाद उक्त कर्मचारी जब भी मौका मिलता किशोरी संग संबंध बनाने लगा। किशोरी के विरोध करने पर वीडियो और फोटो प्रचलित करने की धमकी भी देता था। जब पीड़िता कर्मचारी की हरकतों से थक गई तो उसने अपनी मां को सारी घटना बताई।

     

    एक जनवरी को शिकायत दी

    इसके बाद मां ने आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध एक जनवरी को सदर कोतवाली में दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने आरोपित कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर सक्रिय हो गई। कर्मचारी की इस हरकत की जानकारी जब अधिशाषी अभियंता को हुई तो उन्होंने मंडलीय महाप्रबंधक बांदा को कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा। जिसके बाद महाप्रबंधक ने उक्त कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस संबंध में सदर कोतवाली के अपराध निरीक्षक डीके मिश्रा ने बताया कि आरोपी कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए दो जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में बयान कराए गए हैं। मामले की विवेचना की जा रही है।

     

    इंटरनेट मीडिया में विभागीय अधिकारियों को भी दी थी गोली से मारने की धमकी

    इंटरनेट मीडिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम के द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी गोली से मारने की धमकी दी गई थी। जिसका वीडियो उसने सितंबर माह और 31 दिसंबर 2025 को प्रचलित किया था। जिसको लेकर जल संस्थान के अधिशाषी अभियंता राहुल सिंह ने महाप्रबंधक बांदा को पत्र लिखा था। जिसके बाद महाप्रबंधक जल संस्थान बांदा राजेंद्र कुमार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


    31 दिसंबर को किया था पोस्ट

    जल संस्थान के महाप्रबंधक और अधिशाषी अभियंता हमीरपुर समेत समस्त स्टाफ के साथ अभद्र टिप्पणी करने के बाद इंटरनेट मीडिया में विभाग के खिलाफ गलत तरह की बयानबाजी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जल संस्थान के अधिशाषी अभियंता का राहुल सिंह ने बताया कि मौदहा ब्लाक के जल संस्थान इकाई नायकपुरवा इचौली में चतुर्थ श्रेणी के पद पर तैनात अब्दुल सलाम के द्वारा इंटरनेट मीडिया में जल संस्थान के महाप्रबंधक समेत अधिशाषी अभियंता और समस्त स्टाफ को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज और गोली से मारे जाने संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रचिलत किए गए थे। उक्त कर्मचारी ने सितंबर 2025 व 31 दिसंबर 2025 को यह वीडियो पोस्ट किए गए थे।


    एक जनवरी को निलंबित कर दिया गया था

    मामले को लेकर अधिशाषी अभियंता ने विभाग की विभाग की छवि धूमिल करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम के खिलाफ जल संस्थान के महाप्रबंधक बांदा को कार्रवाई की संस्तुति के लिए पत्र लिखा था। जिस पर जल संस्थान के महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम को बीते एक जनवरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच जल संस्थान बांदा के अधिशाषी अभियंता शिवराज वर्मा को सौंपी गई है।


    चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम के द्वारा इंटरनेट मीडिया में जल संस्थान के महाप्रबंधक और अधिशाषी अभियंता समेत समस्त स्टाफ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए गोली मारने की धमकी देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित किया गया था। जिसे संज्ञान में लेकर महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार के द्वारा कर्मी को निलंबित किया गया है।
    - राहुल सिंह, अधिशाषी अभियंता, जल संस्थान हमीरपुर।

     

    अब्दुल सलाम के द्वारा अनुशासनहीनता की गई थी, जिसकी कार्रवाई के लिए अधिशाषी अभियंता हमीरपुर के द्वारा पत्र लिखा गया था। मामले में कर्मी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
    - राजेंद्र कुमार, महाप्रबंधक जल संस्थान बांदा।