कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी का तीसरा मुकाबला आठ से, नगालैंड के खिलाफ उतरेगी उत्तर प्रदेश की टीम
कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आठ नवंबर से रणजी ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम का सामना नगालैंड से होगा। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर खासा उत्साह है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी में उप्र टीम की आठ से 11 नवंबर तक नगालैंड के खिलाफ एक बार फिर घरेलू मैदान में उतरेगी। नए सीजन में उप्र की टीम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ खेले गए ड्रा मुकाबले में पहली पारी में बढ़त हासिल कर चुकी है। घरेलू मैदान में खेले गए दोनों मुकाबलों में उप्र की जीत की तलाश अधूरी रही। अब कमजोर नगालैंड के खिलाफ उप्र की टीम जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर उतरेगी। सीजन के तीसरे मुकाबले के लिए ग्रीन पार्क में पिच को तैयार करने का काम न्यूट्रल क्यूरेटर विदर्भ के दिलीप चौधरी ने शुरू कर दिया है।
उप्र सीनियर टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि अभी तक खेले गए मुकाबलों में उप्र की टीम अच्छा खेली है। जीत-हार से हटकर टीम के हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश की है। ग्रीन पार्क में नगालैंड के साथ होने वाले तीसरे रणजी ट्राफी मुकाबले के लिए रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। इस बार हर हाल में जीत ही हमारा लक्ष्य होगा। बताया जा रहा है कि उप्र और नगालैंड के बीच मुकाबला बल्लेबाजों की मददगार पांच नंबर पिच पर खेला जाएगा। इस पिच पर ही भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज का पहला अनौपचारिक मैच खेला गया था। इसमें भारत की टीम ने रिकार्ड 400 का लक्ष्य हासिल किया था।
इधर, आइएमए वारियर्स और रायल एकादश ने दर्ज की जीत
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को दो मुकाबले आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब में खेले गए। इसमें आइएमए वारियर्स और आइएमए रायल एकादश ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। पहले मुकाबले में आइएमए वारियर्स ने 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में आइडीए कानपुर देहात की टीम निर्धारित ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 166 रन ही बना सकी। मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डा. मानव लूथरा को मैन आफ द मैच चुना गया। वहीं, दूसरे मुकाबले में आइएमए एवेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। जवाब में आइएमए रायल एकादश ने बिना किसी नुकसान के 190 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। आइएमए सचिव डा. शालिनी मोहन ने बताया कि आइएमए क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला चार नवंबर को दोपहर 12 बजे से टीएसएस मैदान में खेला जाएगा।
