कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी का तीसरा मुकाबला आठ से, नगालैंड के खिलाफ उतरेगी उत्तर प्रदेश की टीम

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी में उप्र टीम की आठ से 11 नवंबर तक नगालैंड के खिलाफ एक बार फिर घरेलू मैदान में उतरेगी। नए सीजन में उप्र की टीम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ खेले गए ड्रा मुकाबले में पहली पारी में बढ़त हासिल कर चुकी है। घरेलू मैदान में खेले गए दोनों मुकाबलों में उप्र की जीत की तलाश अधूरी रही। अब कमजोर नगालैंड के खिलाफ उप्र की टीम जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर उतरेगी। सीजन के तीसरे मुकाबले के लिए ग्रीन पार्क में पिच को तैयार करने का काम न्यूट्रल क्यूरेटर विदर्भ के दिलीप चौधरी ने शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



उप्र सीनियर टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर ने बताया कि अभी तक खेले गए मुकाबलों में उप्र की टीम अच्छा खेली है। जीत-हार से हटकर टीम के हर खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश की है। ग्रीन पार्क में नगालैंड के साथ होने वाले तीसरे रणजी ट्राफी मुकाबले के लिए रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। इस बार हर हाल में जीत ही हमारा लक्ष्य होगा। बताया जा रहा है कि उप्र और नगालैंड के बीच मुकाबला बल्लेबाजों की मददगार पांच नंबर पिच पर खेला जाएगा। इस पिच पर ही भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज का पहला अनौपचारिक मैच खेला गया था। इसमें भारत की टीम ने रिकार्ड 400 का लक्ष्य हासिल किया था।