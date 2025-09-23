कानपुर इटावा हाईवे पर हादसा, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहिता की मौत, भतीजी घायल

भौंती एलीवेटेड हाईवे पर एक कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसकी भतीजी घायल हो गई। मृतका अर्चना पति और भतीजी के साथ ससुराल जा रही थी। एक अन्य घटना में दो अन्य लोगों की भी सड़क दुर्घटनाओं में जान चली गई जिससे इलाके में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर इटावा हाईवे पर भौंती एलीवेटेड के पास मंगलवार दोपहर बाइक सवार दंपती और उनकी भतीजी को अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर जा गिरे। तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने नवविवाहिता को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी भतीजी भी घायल हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। नवविवाहिता के स्वजन को जब हादसे की सूचना मिली तो वह रोते-बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।

कानपुर देहात जनपद के गजनेर करसा गांव निवासी सर्वेश कुमार की शादी इस साल 18 अप्रैल को महाराजपुर के फत्तेपुर निवासी 24 वर्षीय अर्चना के साथ हुई थी। मायके में अखंड रामायण पाठ के चलते अर्चना पति सर्वेश और भतीजी खुशी के साथ बाइक से महाराजपुर जा रही थी। सर्वेश अभी भौंती एलीवेटेड हाईवे के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी जिससे तीनों उछलकर सड़क पर जा गिरे।

वहीं पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने अर्चना को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। घायल भतीजी खुशी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्वेश ने ससुरालीजन को हादसे की सूचना दी तो पिता रामप्रसाद और मां दायादेवी सहित बहनें पूनम और अर्चना रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचीं। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर सीसी फुटेज से वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

इधर, हादसे में किसान और वृद्ध की जान गई मूलरूप से कन्नौज जनपद के चौरी सरांय निवासी 50 वर्षीय किसान अखिलेश दुबे कल्याणपुर के लवकुशपुरम में रहकर मजदूरी करते थे। बीते 16 सितंबर को उन्हें पुरानी शिवली रोड पर कार ने टक्कर मार दी थी। जिसमें वह घायल हो गए थे और इलाज के दौरान सोमवार देर रात उनकी मौत हो गई।