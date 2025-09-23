Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर इटावा हाईवे पर हादसा, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहिता की मौत, भतीजी घायल

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:03 PM (IST)

    भौंती एलीवेटेड हाईवे पर एक कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसकी भतीजी घायल हो गई। मृतका अर्चना पति और भतीजी के साथ ससुराल जा रही थी। एक अन्य घटना में दो अन्य लोगों की भी सड़क दुर्घटनाओं में जान चली गई जिससे इलाके में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवविवाहिता की मौत के बाद विलाप करती महिलाएं।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर इटावा हाईवे पर भौंती एलीवेटेड के पास मंगलवार दोपहर बाइक सवार दंपती और उनकी भतीजी को अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर जा गिरे। तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने नवविवाहिता को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी भतीजी भी घायल हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। नवविवाहिता के स्वजन को जब हादसे की सूचना मिली तो वह रोते-बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर देहात जनपद के गजनेर करसा गांव निवासी सर्वेश कुमार की शादी इस साल 18 अप्रैल को महाराजपुर के फत्तेपुर निवासी 24 वर्षीय अर्चना के साथ हुई थी। मायके में अखंड रामायण पाठ के चलते अर्चना पति सर्वेश और भतीजी खुशी के साथ बाइक से महाराजपुर जा रही थी। सर्वेश अभी भौंती एलीवेटेड हाईवे के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी जिससे तीनों उछलकर सड़क पर जा गिरे।

    वहीं पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने अर्चना को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। घायल भतीजी खुशी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्वेश ने ससुरालीजन को हादसे की सूचना दी तो पिता रामप्रसाद और मां दायादेवी सहित बहनें पूनम और अर्चना रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचीं। पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर सीसी फुटेज से वाहन और चालक की तलाश की जा रही है।

    इधर, हादसे में किसान और वृद्ध की जान गई

    मूलरूप से कन्नौज जनपद के चौरी सरांय निवासी 50 वर्षीय किसान अखिलेश दुबे कल्याणपुर के लवकुशपुरम में रहकर मजदूरी करते थे। बीते 16 सितंबर को उन्हें पुरानी शिवली रोड पर कार ने टक्कर मार दी थी। जिसमें वह घायल हो गए थे और इलाज के दौरान सोमवार देर रात उनकी मौत हो गई।

    वहीं बिधनू के बाजपुर गांव निवासी 64 वर्षीय छोटेलाल को हाजीपुर मोड़ के पास तेज रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी थी जिससे वह घायल हो गए थे। स्वजन ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसके बाद हालत में सुधार होने पर वह उन्हें घर ले आए। जहां देर रात हालत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया। जहां देर रात उनकी मौत हो गई। वहीं कल्याणपुर के पुराना शिवली रोड लवकुशपुरम निवासी 50 वर्षीय अखिलेश दुबे को पिछले सप्ताह पुराना शिवली रोड पर कार ने टक्कर मार दी। स्वजन ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- Reel से Real तक... जिस सूटकेस के साथ प्रेमिका ने बनाया Video, प्रेमी ने हत्या कर उसी में भरकर फेंका