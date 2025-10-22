कानपुर में मकान मालिक भाइयों की पिटाई से आहत युवक ने की आत्महत्या, वीडियो प्रचलित

जागरण संवाददाता,कानपुर। कल्याणपुर में मकान मालिक की बुजुर्ग मां से मजाक करने की कीमत युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बुजुर्ग मां से मजाक करने पर नाराज बेटों ने पहले युवक की पहले प्लास्टिक पाइप से पिटाई की, इसके बाद उसे कमरे से घसीट कर जमीन पर गिरा-गिराकर पीटा किसी तरह स्वजन बचाकर उसे कमरे में ले गए। जहां पिटाई से आहत युवक ने दरवाजा बंद कर कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

इधर, स्वजन दरवाजा पीटते रहे, लेकिन तब तक युवक आत्महत्या कर ली। त्योहार पर युवक की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आरोपितों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया। हालांकि इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के लिए तहरीर का इंतजार है।



शटरिंग का काम करने वाला 28 वर्षीय धरम सिंह कल्याणपुर बैरी स्थित लालू कटियार के मकान में किराए पर मां गुड्डी, बहन प्रिया, छोटे भाई रितेश व सर्वेश के साथ रहते थे। सर्वेश ने बताया कि मंगलवार दोपहर बड़ा भाई धरम घर के बाहर मकान मालिक की मां व आसपास के लोगों से हंसी मजाक कर रहा था। सर्वेश ने बताया कि इस दौरान मकान मालिक की मां को बड़े भाई की कोई बात बुरी लग गई। इस पर उन्होंने उलाहना देना शुरू कर दिया। इस दौरान गुस्से में आकर लालू ने धरम सिंह को प्लास्टिक के पाइप से पीटना शुरू कर दिया। सर्वेश ने बताया कि लालू ने करीब 10 से 12 डंडे भाई की पीठ पर मारे।

इसके बाद वह किसी तरह बीच–बचाव करा कर वह भाई को कमरे में ले गया। कुछ देर बाद लालू व उसका भाई मनोज कमरे में घुस आए और धरम के बाल खींचते हुए बरामदे ले गए और उसका सिर जमीन पर पटकने लगे। इस दौरान स्वजन ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया। हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मकान मालिक ने भाई को छोड़ा। सर्वेश ने बताया कि भाई काफी देर तक दर्द से कराहता रहा और कहा कि अब वह बचेगा नहीं।

कुछ देर बाद परिवार के लोग घर के बाहर काम से गए । तभी धरम ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। इस पर स्वजन दरवाजा पीटते रहे, तब तक उसने दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन के जानकारी देने पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मकान मालिक भाइयों द्वारा युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ है। स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है उसके शरीर पर चोटों के करीब एक दर्जन निशान भी मिले हैं। वहीं कल्याणपुर कला निवासी 18 वर्षीय शशांक पांडेय इंटरमीडिएट का छात्र था। वह अपने दादा जगदीश नारायण और दादी के साथ रहता था।

जगदीश नारायण ने बताया कि उनके बेटे जयनारायण उर्फ गोपाल का तीन साल निधन हो चुका है। 12 वर्ष पहले जयनारायण का पत्नी से तलाक हो गया था। जिसके बाद से शशांक उनके पास ही रहता था। मंगलवार शाम को उसने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब वह उसे बुलाने कमरे में पहुंचे तो उसका शव फंदे पर लटकता मिला। स्वजन की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिस टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए।